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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581274426.html
Армения заявила о бомбардировке города Мартуни в Карабахе
Власти Армении заявили о бомбардировке города Мартуни в Нагорном Карабахе и включении сирены воздушной тревоги в Степанакерте. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:29
2020-10-23T20:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
москва
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявили о бомбардировке города Мартуни в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и включении сирены воздушной тревоги в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерте</a>."Город Мартуни подвергается бомбардировке. В Степанакерте включены сирены воздушной тревоги", - сообщается на странице действующего при правительстве Армении Армянского единого информационного центра.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201023/armeniya-1581272093.html
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нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире

Армения заявила о бомбардировке города Мартуни в Карабахе

20:29 23.10.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВъезд в город Мартуни
Въезд в город Мартуни - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Власти Армении заявили о бомбардировке города Мартуни в Нагорном Карабахе и включении сирены воздушной тревоги в Степанакерте.
"Город Мартуни подвергается бомбардировке. В Степанакерте включены сирены воздушной тревоги", - сообщается на странице действующего при правительстве Армении Армянского единого информационного центра.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахМоскваСШААрменияВ мире
 
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