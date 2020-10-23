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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581267193.html
Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху
Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху, сообщили журналисты президентского пула. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:37
2020-10-23T19:40
майк помпео
москва
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
дональд трамп
нагорный карабах
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что участвует в переговорах по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, сообщили журналисты президентского пула."Трамп заявил, что участвует в посредничестве между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", - сообщили журналисты пула.Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу находятся в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, где они встречаются с госсекретарем США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html
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москва
сша
армения
нагорный карабах
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майк помпео, москва, сша, армения, дональд трамп, нагорный карабах, в мире

Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху

19:37 23.10.2020 (обновлено: 19:40 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху, сообщили журналисты президентского пула.
"Трамп заявил, что участвует в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не стал сообщать, говорил ли он с лидерами стран", - сообщили журналисты пула.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, где они встречаются с госсекретарем США Майком Помпео.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМайк ПомпеоМоскваСШААрменияДональд ТрампНагорный КарабахВ мире
 
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