https://ria.ru/20201023/karabakh-1581226868.html

Алиев заявил о взятии ряда населенных пунктов в трех районах Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:40

2020-10-23T16:40

2020-10-23T19:17

обсе

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

москва

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581263190_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1e74dd7936abd772e5742cb70d50adb3.jpg

<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах в Карабахе."Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар и Буньядлы Ходжавендского, Даг Тумас, Нюсюс, Халафлы, Минбашылы, Вейселли Джабраильского, Венедли и Мирзагансанли Зангеланского а также Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского районов Азербайджана. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан", - сообщил Алиев в <a href="https://twitter.com/presidentaz/status/1319633528896749571" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581167434.html

7

нагорно-карабахская республика

москва

сша

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстрел вражеских позиций в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах в Карабахе. 2020-10-23T16:40 true PT0M43S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, нагорный карабах, азербайджан, в мире