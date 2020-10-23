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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581210332.html
Лидер непризнанной НКР обратился к Владимиру Путину
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:38
2020-10-23T16:03
араик арутюнян
россия
обсе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> обратился к российскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне карабахского конфликта."Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта", - говорится в обращении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он подчеркнул, что "на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы"."В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Республика Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года", - говорится в послании.Карабахский лидер также отметил, что Россия сыграла решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта в 2016 году. По его словам, 5 апреля 2016 года именно при посредничестве России в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении режима прекращения огня 1994 года.Особое внимание Арутюнян уделил выступлению Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вызвало бурный отклик в НКР и среди всего армянского народа. Он напомнил главный тезисы речи российского президента о том, что конфликт начался не просто как межгосударственный и борьба за земли, а с этнического противоборства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201023/boeviki-1581185195.html
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581173871.html
И Армения, и Азербайджан, и Украина, и остальные, доказали, что эти образования находятся в процессе становления государственности. Она вообще даже под вопросом, не то, чтобы она есть. И, самое смешное, Россия разговаривает с ними как с полноценными, равными. Вы можете говорить на равных с 5-ти летним ребенком, так же как с 30-летним мужчиной? Нет. Вот потому эти образования водят фашистские хороводы, призывают рушить заводы, а азербайджан и вовсе осознал себя часть Турции. Хотя русские земли, которые потом стали республикой Азербайджан, никогда не были частью османской империи вообще. Вот такая вот грошовая государственность, в Армении переворотчик, не желая иметь дел с Россией, позволил погибнуть уже нескольким тысячам парней, а с другой, Азербайджан тоже теряет государственность, отдаётся Турции. И смех, и грех.
130
Независимость она такая, порой приходится и с оружием её доказывать. У нас кучи Мартиросянов,Галустянов и прочих патриотов. Впрочем не думаю что Овечкин, Малкин,Абрамочич, Лужков и прочие тоже ломанутся защищать россию. Им удобнее издалека быть поцриотами.
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россия
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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араик арутюнян, россия, обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Лидер непризнанной НКР обратился к Владимиру Путину

15:38 23.10.2020 (обновлено: 16:03 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам по вопросам МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне карабахского конфликта.
"Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта", - говорится в обращении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в Facebook.

RUS ⬇️ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ պարոն Վլադիմիր Պուտինին Մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրի, Արցախ-Ռուսաստան...

Опубликовано Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Пятница, 23 октября 2020 г.
Он подчеркнул, что "на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы".
"В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Республика Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года", - говорится в послании.
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Карабахский лидер также отметил, что Россия сыграла решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта в 2016 году. По его словам, 5 апреля 2016 года именно при посредничестве России в Москве была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении режима прекращения огня 1994 года.
Особое внимание Арутюнян уделил выступлению Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам президента Армении, вызвало бурный отклик в НКР и среди всего армянского народа. Он напомнил главный тезисы речи российского президента о том, что конфликт начался не просто как межгосударственный и борьба за земли, а с этнического противоборства.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянРоссияОБСЕВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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