https://ria.ru/20201023/karabakh-1581210332.html

Лидер непризнанной НКР обратился к Владимиру Путину

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:38

2020-10-23T15:38

2020-10-23T16:03

араик арутюнян

россия

обсе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836085_0:0:2949:1659_1400x0_80_0_0_b6697633b65b554f5d77a852c335e075.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> обратился к российскому лидеру <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне карабахского конфликта."Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта", - говорится в обращении Арутюняна, текст которого размещен на его странице в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он подчеркнул, что "на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы"."В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Республика Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года", - говорится в послании.Карабахский лидер также отметил, что Россия сыграла решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта в 2016 году. По его словам, 5 апреля 2016 года именно при посредничестве России в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении режима прекращения огня 1994 года.Особое внимание Арутюнян уделил выступлению Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", которое, по словам президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, вызвало бурный отклик в НКР и среди всего армянского народа. Он напомнил главный тезисы речи российского президента о том, что конфликт начался не просто как межгосударственный и борьба за земли, а с этнического противоборства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201023/boeviki-1581185195.html

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581173871.html

Ибрагим Яблоков И Армения, и Азербайджан, и Украина, и остальные, доказали, что эти образования находятся в процессе становления государственности. Она вообще даже под вопросом, не то, чтобы она есть. И, самое смешное, Россия разговаривает с ними как с полноценными, равными. Вы можете говорить на равных с 5-ти летним ребенком, так же как с 30-летним мужчиной? Нет. Вот потому эти образования водят фашистские хороводы, призывают рушить заводы, а азербайджан и вовсе осознал себя часть Турции. Хотя русские земли, которые потом стали республикой Азербайджан, никогда не были частью османской империи вообще. Вот такая вот грошовая государственность, в Армении переворотчик, не желая иметь дел с Россией, позволил погибнуть уже нескольким тысячам парней, а с другой, Азербайджан тоже теряет государственность, отдаётся Турции. И смех, и грех. 130

Пётр Наумов Независимость она такая, порой приходится и с оружием её доказывать. У нас кучи Мартиросянов,Галустянов и прочих патриотов. Впрочем не думаю что Овечкин, Малкин,Абрамочич, Лужков и прочие тоже ломанутся защищать россию. Им удобнее издалека быть поцриотами. 115

200

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-23T15:38 true PT4M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, россия, обсе, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире