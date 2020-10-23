https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html

Иран на фоне боев в Карабахе не потерпит нарушения границ, заявил посол

Тегеран внимательно следит за боевыми действиями в Нагорном Карабахе, не потерпит агрессии на своих границах или территории, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:55

2020-10-23T09:55

2020-10-23T10:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

казем джалали

нагорный карабах

мид ирана

иран

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1400x0_80_0_0_46f85d156c97b6ce4d16452b44363bcc.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> внимательно следит за боевыми действиями в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, не потерпит агрессии на своих границах или территории, заявил в интервью РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>.Иранские СМИ 20 октября сообщили, что беспилотник упал на приграничную территорию Ирана из зоны карабахского конфликта. До этого в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> заявили, что из-за боев в Карабахе в дома в приграничном районе попали восемь зарядов."Активность в приграничных районах нашей страны серьезно и внимательно отслеживается Исламской Республикой Иран, и в этой связи, объявляя неприемлемой агрессию любой из конфликтующих сторон в регионе на территорию нашей страны, серьезным образом предупреждаем их о необходимой предосторожности", - сказал Джалали.Посол подчеркнул, что Иран находится в "тесном и серьезном контакте со всеми сторонами"."Исламская Республика Иран никоим образом не потерпит агрессии на своих границах и на своей территории. Во время недавних событий между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> мы заявили обеим сторонам, что любой, кто не соблюдает этот принцип, будет полностью отвергнут", - отметил дипломат.По его словам, "в некоторых областях обороны Иран достиг самодостаточности и даже экспортных возможностей"."И если почувствуем необходимость, то обязательно будут приняты необходимые меры", - резюмировал глава дипмиссии.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578273339.html

2

нагорный карабах

иран

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-23T09:55 true PT1M27S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казем джалали, нагорный карабах, мид ирана, иран, азербайджан, армения, в мире