https://ria.ru/20201023/karabakh-1581124118.html

В Баку сообщили о боях в Карабахе в ночь на пятницу

Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях на различных направлениях в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:09

2020-10-23T08:09

2020-10-23T08:09

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщает о продолжающихся боях на различных направлениях в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в ночь на пятницу."В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.В азербайджанском минобороны также утверждают, что нанесены удары по вооруженным сила <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Уточняется, что "нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-23T08:09 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире