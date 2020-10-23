В Баку сообщили о боях в Карабахе в ночь на пятницу
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях на различных направлениях в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу.
"В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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В азербайджанском минобороны также утверждают, что нанесены удары по вооруженным сила Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Уточняется, что "нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.