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https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137046.html
Пресс-конференция о причинах экологического ЧП на Камчатке. Трансляция
В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:00
2020-10-23T14:02
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
экология
происшествия
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В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые, представители федеральных ведомств и местные власти.На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами РАН, включая самые сложные и продолжительные генетические тесты.Кроме того, участники совещания обсудят контроль состояния акватории и реабилитацию водной экосистемы, а также меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.ЧП на КамчаткеИстория с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Позднее на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки
LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки
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загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, экология, происшествия

Пресс-конференция о причинах экологического ЧП на Камчатке. Трансляция

14:00 23.10.2020 (обновлено: 14:02 23.10.2020)
 
Читать ria.ru в
В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые, представители федеральных ведомств и местные власти.
На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами РАН, включая самые сложные и продолжительные генетические тесты.
Кроме того, участники совещания обсудят контроль состояния акватории и реабилитацию водной экосистемы, а также меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
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ЧП на Камчатке

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Позднее на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссийская академия наукЭкологияПроисшествия
 
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