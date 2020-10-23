https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137046.html
Пресс-конференция о причинах экологического ЧП на Камчатке. Трансляция
В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:00
2020-10-23T14:00
2020-10-23T14:02
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
экология
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581136309_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_927c82afa87f72513d8b2cd1ba385c3f.jpg
В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые, представители федеральных ведомств и местные власти.На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами РАН, включая самые сложные и продолжительные генетические тесты.Кроме того, участники совещания обсудят контроль состояния акватории и реабилитацию водной экосистемы, а также меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.ЧП на КамчаткеИстория с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Позднее на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581136309_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2ca27c8a859cdf8777f0b2dfbf861eca.jpg
LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки
LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки
2020-10-23T14:00
true
PT96M59S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, экология, происшествия
В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые, представители федеральных ведомств и местные власти.
На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами РАН, включая самые сложные и продолжительные генетические тесты.
Кроме того, участники совещания обсудят контроль состояния акватории и реабилитацию водной экосистемы, а также меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
ЧП на Камчатке
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Позднее на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.