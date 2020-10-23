https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137046.html

Пресс-конференция о причинах экологического ЧП на Камчатке. Трансляция

В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:00

2020-10-23T14:00

2020-10-23T14:02

загрязнение воды на камчатке

российская академия наук

экология

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581136309_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_927c82afa87f72513d8b2cd1ba385c3f.jpg

В Российской академии наук проходит пресс-конференция, посвященная расследованию причин загрязнения акватории Камчатки. В мероприятии принимают участие ученые, представители федеральных ведомств и местные власти.На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами РАН, включая самые сложные и продолжительные генетические тесты.Кроме того, участники совещания обсудят контроль состояния акватории и реабилитацию водной экосистемы, а также меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.ЧП на КамчаткеИстория с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Позднее на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Семенов отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html

https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки LIVE_РИА: Пресс-конференция по результатам расследования загрязнения акватории Камчатки 2020-10-23T14:00 true PT96M59S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, экология, происшествия