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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/iran-1581193237.html
Иран усилил охрану границ на фоне обострения ситуации в Карабахе
Военные Ирана усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:28
2020-10-23T14:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Военные <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль Шекарчи."Вследствие боестолкновений <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и несоблюдения международного права и принципов добрососедства… вооруженные силы Ирана, укрепляя оборонительные рубежи, заявляют, что безопасность приграничных районов страны и людей, проживающих там, является нашей красной линией", - говорится в заявлении высокопоставленного военного.В этой связи он указал на попадания на территорию Ирана снарядов из зоны карабахского конфликта, посоветовав сторонам "не пересекать красную линию Ирана" и решить свои проблемы путем диалога. В противном случае, указал бригадный генерал, Иран "не станет терпеть", а стороны конфликта "безусловно будут сожалеть".На северо-западные территории Ирана, граничащие с Арменией и Азербайджаном, периодически попадают снаряды из зоны карабахского конфликта. Один из последних случаев, о котором сообщали местные власти, произошел 21 октября. Тогда на территорию Ирана, как отмечало агентство IRNA, лишь за один день попала 71 ракета.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html
https://ria.ru/20201016/iran-1580123103.html
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нагорно-карабахская республика
иран
азербайджан
армения
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обсе, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире

Иран усилил охрану границ на фоне обострения ситуации в Карабахе

14:28 23.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Быстров Тегеран в первый день открытия предприятий и бизнеса, чья деятельность несет малые риски распространения коронавируса. 18 апреля 2020
Тегеран в первый день открытия предприятий и бизнеса, чья деятельность несет малые риски распространения коронавируса. 18 апреля 2020 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Военные Ирана усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.
"Вследствие боестолкновений Азербайджана и Армении и несоблюдения международного права и принципов добрососедства… вооруженные силы Ирана, укрепляя оборонительные рубежи, заявляют, что безопасность приграничных районов страны и людей, проживающих там, является нашей красной линией", - говорится в заявлении высокопоставленного военного.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 09:55Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Иран на фоне боев в Карабахе не потерпит нарушения границ, заявил посол
В этой связи он указал на попадания на территорию Ирана снарядов из зоны карабахского конфликта, посоветовав сторонам "не пересекать красную линию Ирана" и решить свои проблемы путем диалога. В противном случае, указал бригадный генерал, Иран "не станет терпеть", а стороны конфликта "безусловно будут сожалеть".
На северо-западные территории Ирана, граничащие с Арменией и Азербайджаном, периодически попадают снаряды из зоны карабахского конфликта. Один из последних случаев, о котором сообщали местные власти, произошел 21 октября. Тогда на территорию Ирана, как отмечало агентство IRNA, лишь за один день попала 71 ракета.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 09:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Иран пообещал отреагировать на попадание снарядов из Нагорного Карабаха
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаИранАзербайджанАрменияВ мире
 
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