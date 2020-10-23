https://ria.ru/20201023/iran-1581193237.html

Иран усилил охрану границ на фоне обострения ситуации в Карабахе

Военные Ирана усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:28

2020-10-23T14:28

2020-10-23T14:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Военные <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль Шекарчи."Вследствие боестолкновений <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и несоблюдения международного права и принципов добрососедства… вооруженные силы Ирана, укрепляя оборонительные рубежи, заявляют, что безопасность приграничных районов страны и людей, проживающих там, является нашей красной линией", - говорится в заявлении высокопоставленного военного.В этой связи он указал на попадания на территорию Ирана снарядов из зоны карабахского конфликта, посоветовав сторонам "не пересекать красную линию Ирана" и решить свои проблемы путем диалога. В противном случае, указал бригадный генерал, Иран "не станет терпеть", а стороны конфликта "безусловно будут сожалеть".На северо-западные территории Ирана, граничащие с Арменией и Азербайджаном, периодически попадают снаряды из зоны карабахского конфликта. Один из последних случаев, о котором сообщали местные власти, произошел 21 октября. Тогда на территорию Ирана, как отмечало агентство IRNA, лишь за один день попала 71 ракета.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html

https://ria.ru/20201016/iran-1580123103.html

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нагорно-карабахская республика

иран

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, иран, азербайджан, армения, в мире