Иран усилил охрану границ на фоне обострения ситуации в Карабахе
© РИА Новости / Антон Быстров Тегеран в первый день открытия предприятий и бизнеса, чья деятельность несет малые риски распространения коронавируса. 18 апреля 2020
ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Военные Ирана усилили охрану своих границ из-за ситуации вокруг Карабаха, заявил в пятницу представитель вооруженных сил страны бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.
"Вследствие боестолкновений Азербайджана и Армении и несоблюдения международного права и принципов добрососедства… вооруженные силы Ирана, укрепляя оборонительные рубежи, заявляют, что безопасность приграничных районов страны и людей, проживающих там, является нашей красной линией", - говорится в заявлении высокопоставленного военного.
В этой связи он указал на попадания на территорию Ирана снарядов из зоны карабахского конфликта, посоветовав сторонам "не пересекать красную линию Ирана" и решить свои проблемы путем диалога. В противном случае, указал бригадный генерал, Иран "не станет терпеть", а стороны конфликта "безусловно будут сожалеть".
На северо-западные территории Ирана, граничащие с Арменией и Азербайджаном, периодически попадают снаряды из зоны карабахского конфликта. Один из последних случаев, о котором сообщали местные власти, произошел 21 октября. Тогда на территорию Ирана, как отмечало агентство IRNA, лишь за один день попала 71 ракета.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.