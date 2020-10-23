На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:32 23.10.2020 (обновлено: 16:56 23.10.2020)
© Фото : Предоставлено пресс-службой концерна "Росэнергоатом"Пульт управления новым энергоблоком Ленинградской АЭС-2
© Фото : Предоставлено пресс-службой концерна "Росэнергоатом"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 ЛАЭС), сообщили в "Росэнергоатоме", который входит в "Росатом".
Установка уже выдала первые киловатт-часы в энергосистему России, сказано в релизе. Событие оценивается как одно из главных в российской атомной энергетике последних лет.
"Состоялось первое включение в сеть энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт", — добавили в компании.
Впереди — этап опытно-промышленной эксплуатации: ступенчатое освоение мощности реактора до ста процентов.
Энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС
"На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности", — подчеркнул генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.
В промышленную эксплуатацию блок должны ввести в 2021 году. Он сменит своего "старшего брата" — второй энергоблок ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который будет навсегда остановлен в нынешнем году.
С этим пуском в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по отечественному проекту АЭС-2006, разработанному уже в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом".
Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30 процентов. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
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