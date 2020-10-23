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На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 ЛАЭС), сообщили в "Росэнергоатоме", который входит в "Росатом". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:32
2020-10-23T16:56
ленинградская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskaja_AEHS/">ЛАЭС</a>), сообщили в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosehnergoatom/">Росэнергоатоме</a>", который входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>".Установка уже выдала первые киловатт-часы в энергосистему России, сказано в релизе. Событие оценивается как одно из главных в российской атомной энергетике последних лет.Впереди — этап опытно-промышленной эксплуатации: ступенчатое освоение мощности реактора до ста процентов."На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности", — подчеркнул генеральный директор "Росэнергоатома" <a href="http://ria.ru/person_andrey-petrov-bloger/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Петров</a>.В промышленную эксплуатацию блок должны ввести в 2021 году. Он сменит своего "старшего брата" — второй энергоблок ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который будет навсегда остановлен в нынешнем году.С этим пуском в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по отечественному проекту АЭС-2006, разработанному уже в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом".Станция расположена в городе <a href="http://ria.ru/location_Sosnovyjj_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Сосновый Бор</a> в 40 километрах западнее <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> на берегу <a href="http://ria.ru/location_Finskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Финского залива</a>. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.<a href="http://ria.ru/organization_Leningradskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская АЭС</a> производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30 процентов. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> горит каждая вторая лампочка.
https://ria.ru/20200926/reaktor-1577802435.html
https://ria.ru/20180227/1515377988.html
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ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок

09:32 23.10.2020 (обновлено: 16:56 23.10.2020)
 
© Фото : Предоставлено пресс-службой концерна "Росэнергоатом"Пульт управления новым энергоблоком Ленинградской АЭС-2
Пульт управления новым энергоблоком Ленинградской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Предоставлено пресс-службой концерна "Росэнергоатом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 ЛАЭС), сообщили в "Росэнергоатоме", который входит в "Росатом".
Установка уже выдала первые киловатт-часы в энергосистему России, сказано в релизе. Событие оценивается как одно из главных в российской атомной энергетике последних лет.
"Состоялось первое включение в сеть энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт", — добавили в компании.
Впереди — этап опытно-промышленной эксплуатации: ступенчатое освоение мощности реактора до ста процентов.
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом" Энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС
Энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Энергоблок № 6 с реактором ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС
"На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности", — подчеркнул генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.
В промышленную эксплуатацию блок должны ввести в 2021 году. Он сменит своего "старшего брата" — второй энергоблок ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который будет навсегда остановлен в нынешнем году.
С этим пуском в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по отечественному проекту АЭС-2006, разработанному уже в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом".
Помещение ядерного реактора атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 08:15РИА Наука
В России придумали уникальный метод проверки материалов для реакторов АЭС
Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30 процентов. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.02.2018
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Ленинградская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
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