https://ria.ru/20201023/aes-1581131477.html

На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок

В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 ЛАЭС), сообщили в "Росэнергоатоме", который входит в "Росатом". РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:32

2020-10-23T09:32

2020-10-23T16:56

ленинградская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> В пятницу начал работу энергоблок № 2 Ленинградской АЭС-2 (по другой классификации — блок № 6 <a href="http://ria.ru/organization_Leningradskaja_AEHS/">ЛАЭС</a>), сообщили в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosehnergoatom/">Росэнергоатоме</a>", который входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>".Установка уже выдала первые киловатт-часы в энергосистему России, сказано в релизе. Событие оценивается как одно из главных в российской атомной энергетике последних лет.Впереди — этап опытно-промышленной эксплуатации: ступенчатое освоение мощности реактора до ста процентов."На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности", — подчеркнул генеральный директор "Росэнергоатома" <a href="http://ria.ru/person_andrey-petrov-bloger/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Петров</a>.В промышленную эксплуатацию блок должны ввести в 2021 году. Он сменит своего "старшего брата" — второй энергоблок ЛАЭС с реактором РБМК-1000, который будет навсегда остановлен в нынешнем году.С этим пуском в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по отечественному проекту АЭС-2006, разработанному уже в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом госкорпорации "Росатом".Станция расположена в городе <a href="http://ria.ru/location_Sosnovyjj_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Сосновый Бор</a> в 40 километрах западнее <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> на берегу <a href="http://ria.ru/location_Finskijj_zaliv/" target="_blank" data-auto="true">Финского залива</a>. ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.<a href="http://ria.ru/organization_Leningradskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская АЭС</a> производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке составляет 30 процентов. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> горит каждая вторая лампочка.

https://ria.ru/20200926/reaktor-1577802435.html

https://ria.ru/20180227/1515377988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"