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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/pashinyan-1580927024.html
Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден использовать на... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:02
2020-10-22T05:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
sputnik армения
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> понес большие потери в ходе боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и теперь вынужден использовать на поле боя последние резервы, сообщает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201021/25006244/Vlasti-Azerbaydzhana-brosayut-v-boy-poslednie-rezervy-Pashinyan-o-situatsii-na-peredovoy.html" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>.Премьер Армении также выразил мнение, что именно высокие потери Азербайджана являются одной из причин, из-за которой <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших из зоны боевых действий. По словам Пашиняна, власти Азербайджана не хотят "доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих" на фоне официальных заявлений об успешных действиях вооруженных сил страны. "Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства", — утверждает глава армянского правительства.Кроме того, Пашинян заявил, что ВС Азербайджана также понесли огромные потери в военной технике, которые оцениваются в размере 1,5 миллиарда долларов.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> 9 октября по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.<br><a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580923410.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html
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никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы

05:02 22.10.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден использовать на поле боя последние резервы, сообщает Sputnik Армения.
"Ситуация на передовой довольно сложная. На всем юге Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) продолжаются боевые действия. И здесь есть один важный нюанс: наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой последние резервы. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон", — сказал Пашинян.
Премьер Армении также выразил мнение, что именно высокие потери Азербайджана являются одной из причин, из-за которой Баку отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших из зоны боевых действий. По словам Пашиняна, власти Азербайджана не хотят "доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих" на фоне официальных заявлений об успешных действиях вооруженных сил страны.
"Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства", — утверждает глава армянского правительства.
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Кроме того, Пашинян заявил, что ВС Азербайджана также понесли огромные потери в военной технике, которые оцениваются в размере 1,5 миллиарда долларов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.
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Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянSputnik АрменияНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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