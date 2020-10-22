Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден использовать на поле боя последние резервы, сообщает Sputnik Армения.
"Ситуация на передовой довольно сложная. На всем юге Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.) продолжаются боевые действия. И здесь есть один важный нюанс: наши наблюдения показывают, что противник бросает в бой последние резервы. Да, у них очень большие ресурсы. Но наши герои-солдаты наносят ВС Азербайджана невероятно крупный урон", — сказал Пашинян.
Премьер Армении также выразил мнение, что именно высокие потери Азербайджана являются одной из причин, из-за которой Баку отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших из зоны боевых действий. По словам Пашиняна, власти Азербайджана не хотят "доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих" на фоне официальных заявлений об успешных действиях вооруженных сил страны.
"Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства", — утверждает глава армянского правительства.
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Кроме того, Пашинян заявил, что ВС Азербайджана также понесли огромные потери в военной технике, которые оцениваются в размере 1,5 миллиарда долларов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.
Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.
Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.