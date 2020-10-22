https://ria.ru/20201022/pashinyan-1580927024.html

Пашинян заявил, что Азербайджан бросает в бой последние резервы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден использовать на... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:02

2020-10-22T05:02

2020-10-22T05:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

sputnik армения

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> понес большие потери в ходе боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и теперь вынужден использовать на поле боя последние резервы, сообщает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201021/25006244/Vlasti-Azerbaydzhana-brosayut-v-boy-poslednie-rezervy-Pashinyan-o-situatsii-na-peredovoy.html" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>.Премьер Армении также выразил мнение, что именно высокие потери Азербайджана являются одной из причин, из-за которой <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> отказывается от гуманитарного перемирия и выноса тел погибших из зоны боевых действий. По словам Пашиняна, власти Азербайджана не хотят "доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих" на фоне официальных заявлений об успешных действиях вооруженных сил страны. "Во-вторых, в случае выноса тел с поля боя выяснится, что среди погибших есть наемники и турецкие солдаты. Мировое сообщество это уже поняло, но Азербайджан пытается скрыть очевидные доказательства", — утверждает глава армянского правительства.Кроме того, Пашинян заявил, что ВС Азербайджана также понесли огромные потери в военной технике, которые оцениваются в размере 1,5 миллиарда долларов.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> 9 октября по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a> посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.<br><a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580923410.html

https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922596.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, sputnik армения, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире