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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201022/nalogi-1580996826.html
Ивановские власти планируют продлить "налоговые каникулы" для бизнеса
В Ивановской области планируют продлить до конца 2023 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:58
2020-10-22T13:58
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
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<strong>ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> планируют продлить до конца 2023 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."С такой инициативой выступил губернатор Ивановской области <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>. Он предложил продлить действующую в регионе льготу еще на три года, до конца 2023 года. Экономическому блоку областного правительства поручено оперативно внести соответствующие изменения в областное законодательство", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что Налоговый кодекс РФ с 1 января 2016 года предоставил субъектам Российской Федерации право устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков упрощенной и патентной систем налогообложения – впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Индивидуальные предприниматели вправе применять нулевую налоговую ставку в пределах двух календарных лет со дня государственной регистрации.За 2018-2019 годы в Ивановской области "налоговыми каникулами" воспользовались более 820 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей."На встрече с предпринимателями договорились, что продлим действие налоговых льгот для тех, кто решил заняться бизнесом впервые. Действовала льгота до конца 2020 года, мы решили продлить ее на 2021-2023 годы. То есть, те, кто впервые займутся бизнесом, получат такое освобождение сроком на два года. Заняться собственным делом, нести ответственность за сотрудников - это как маленький̆ подвиг. И я считаю правильным это поощрять", — процитировали в пресс-службе Воскресенского.
https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html
ивановская область
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станислав воскресенский, ивановская область

Ивановские власти планируют продлить "налоговые каникулы" для бизнеса

13:58 22.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. В Ивановской области планируют продлить до конца 2023 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С такой инициативой выступил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он предложил продлить действующую в регионе льготу еще на три года, до конца 2023 года. Экономическому блоку областного правительства поручено оперативно внести соответствующие изменения в областное законодательство", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Налоговый кодекс РФ с 1 января 2016 года предоставил субъектам Российской Федерации право устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков упрощенной и патентной систем налогообложения – впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Индивидуальные предприниматели вправе применять нулевую налоговую ставку в пределах двух календарных лет со дня государственной регистрации.
За 2018-2019 годы в Ивановской области "налоговыми каникулами" воспользовались более 820 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"На встрече с предпринимателями договорились, что продлим действие налоговых льгот для тех, кто решил заняться бизнесом впервые. Действовала льгота до конца 2020 года, мы решили продлить ее на 2021-2023 годы. То есть, те, кто впервые займутся бизнесом, получат такое освобождение сроком на два года. Заняться собственным делом, нести ответственность за сотрудников - это как маленький̆ подвиг. И я считаю правильным это поощрять", — процитировали в пресс-службе Воскресенского.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская область
 
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