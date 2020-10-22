https://ria.ru/20201022/nalogi-1580996826.html

Ивановские власти планируют продлить "налоговые каникулы" для бизнеса

В Ивановской области планируют продлить до конца 2023 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:58

2020-10-22T13:58

2020-10-22T13:58

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

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<strong>ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a> планируют продлить до конца 2023 года "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных предпринимателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."С такой инициативой выступил губернатор Ивановской области <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Воскресенский</a>. Он предложил продлить действующую в регионе льготу еще на три года, до конца 2023 года. Экономическому блоку областного правительства поручено оперативно внести соответствующие изменения в областное законодательство", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что Налоговый кодекс РФ с 1 января 2016 года предоставил субъектам Российской Федерации право устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков упрощенной и патентной систем налогообложения – впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Индивидуальные предприниматели вправе применять нулевую налоговую ставку в пределах двух календарных лет со дня государственной регистрации.За 2018-2019 годы в Ивановской области "налоговыми каникулами" воспользовались более 820 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей."На встрече с предпринимателями договорились, что продлим действие налоговых льгот для тех, кто решил заняться бизнесом впервые. Действовала льгота до конца 2020 года, мы решили продлить ее на 2021-2023 годы. То есть, те, кто впервые займутся бизнесом, получат такое освобождение сроком на два года. Заняться собственным делом, нести ответственность за сотрудников - это как маленький̆ подвиг. И я считаю правильным это поощрять", — процитировали в пресс-службе Воскресенского.

https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578829945.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский, ивановская область