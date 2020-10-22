https://ria.ru/20201022/karabakh-1581035033.html

ВОЗ призвала Ереван и Баку прекратить бои в Карабахе

Всемирная организация здравоохранения призывает все стороны конфликта в Нагорном Карабахе защищать медработников, чтобы они могли продолжать бороться с... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:49

2020-10-22T16:49

2020-10-22T16:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

воз

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580590786_0:0:3068:1726_1400x0_80_0_0_c3d282f0f26ae64a6afbad3469bf2cc6.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 22 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения призывает все стороны конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> защищать медработников, чтобы они могли продолжать бороться с пандемией COVID-19, говорится в заявлении регионального директора европейского отделения ВОЗ <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Ханса Клюге</a>."Боевые действия уже способствуют резкому ускорению распространения COVID-19. Продолжающееся насилие и последующее перемещение населения будут усугублять неустойчивость ситуации в области здравоохранения. Конфликт приводит к прямому нарушению системы здравоохранения, еще больше обременяя ее, и без того напряженную из-за пандемии. Это происходит в то время, когда число случаев COVID-19 в Европейском регионе <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> продолжает расти", - сказал он.По словам Клюге, с конца сентября в результате боевых действий десятки тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома, сотни человек получили ранения или погибли."ВОЗ настоятельно призывает все стороны в конфликте защищать гражданское население и медицинские учреждения, ухаживающие за ранеными и больными, в соответствии с международным гуманитарным правом. В контексте COVID-19 особенно важно, чтобы все медицинские работники были защищены от насилия, чтобы они могли поддерживать меры реагирования на пандемию", - добавил глава европейского отделения ВОЗ.Он также вновь призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, воз, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире