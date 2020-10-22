https://ria.ru/20201022/karabakh-1580960975.html

Глава Карабаха записал видеообращение к соотечественникам с передовой

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился в четверг к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:36

2020-10-22T11:36

2020-10-22T11:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> обратился в четверг к соотечественникам с передовой, призвав верить в победу и выполнить долг перед родиной.По его словам, он хочет, чтобы во всех церквях молились за бойцов – погибших и тех, кто сейчас на передовой. "Хочу, чтобы сохранялось то единство, которое сейчас есть, чтобы все вы осознали – от вас зависит будущее нашей страны. Хочу, чтобы как можно скорее выполнили долг перед родиной, по возможности, на передовой. На границе вас ждут более, чем когда-либо. С честью выполните свой патриотический долг. Это отечественная война", - сказал президент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире