Ереван опроверг заявления Баку о пуске баллистических ракет
09:07 22.10.2020 (обновлено: 10:32 22.10.2020)
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла пуск ракет с территории республики в сторону Азербайджана.
Ранее азербайджанское военное ведомство заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракеты по азербайджанской Габале были выпущены из армянских регионов Гафан и Джермук.
"С территории Армении никаких ракет (в сторону Азербайджана - ред.) выпущено не было", - сказала Степанян РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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