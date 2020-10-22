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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580937192.html
Ереван опроверг заявления Баку о пуске баллистических ракет
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла пуск ракет с территории республики в сторону Азербайджана. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:07
2020-10-22T10:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла пуск ракет с территории республики в сторону Азербайджана.Ранее азербайджанское военное ведомство заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракеты по азербайджанской Габале были выпущены из армянских регионов Гафан и Джермук.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
нагорный карабах
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минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Ереван опроверг заявления Баку о пуске баллистических ракет

09:07 22.10.2020 (обновлено: 10:32 22.10.2020)
 
© AP Photo / Armenian Defense Ministry Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе
Военнослужащие армии Армении на позициях в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
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ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла пуск ракет с территории республики в сторону Азербайджана.
Ранее азербайджанское военное ведомство заявило, что с территории Армении в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет. Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ракеты по азербайджанской Габале были выпущены из армянских регионов Гафан и Джермук.
"С территории Армении никаких ракет (в сторону Азербайджана - ред.) выпущено не было", - сказала Степанян РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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