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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922154.html
В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T00:59
2020-10-22T01:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
ереван
сша
азербайджан
армения
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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.Ранее премьер республики <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> высказал мнение, что приемлемое для <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, неприемлемо для <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе". Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> в ответ на заявление Пашиняна отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>. Пресс-секретарь турецкого лидера <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a>, в свою очередь, заявил, что из слов армянского премьера видно, "кто хочет войны".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> 9 октября по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.<a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
ереван
сша
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никол пашинян, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, москва, ереван, сша, азербайджан, армения, в мире

В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха

00:59 22.10.2020 (обновлено: 01:13 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.
Ранее премьер республики Никол Пашинян высказал мнение, что приемлемое для Еревана, неприемлемо для Баку, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление Пашиняна отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, в свою очередь, заявил, что из слов армянского премьера видно, "кто хочет войны".

"Сегодня МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию Азербайджана и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны… Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат", — говорится в заявлении на сайте МИД.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.
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Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваЕреванСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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