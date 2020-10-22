В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:59 22.10.2020 (обновлено: 01:13 22.10.2020)
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.
Ранее премьер республики Никол Пашинян высказал мнение, что приемлемое для Еревана, неприемлемо для Баку, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление Пашиняна отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН. Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын, в свою очередь, заявил, что из слов армянского премьера видно, "кто хочет войны".
"Сегодня МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию Азербайджана и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны… Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ – формата, имеющего международный мандат", — говорится в заявлении на сайте МИД.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.
Москву 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.
Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.
Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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