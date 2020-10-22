https://ria.ru/20201022/karabakh-1580922154.html

В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха

Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T00:59

2020-10-22T00:59

2020-10-22T01:13

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

ереван

сша

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.Ранее премьер республики <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> высказал мнение, что приемлемое для <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, неприемлемо для <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>, и "это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе". Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> в ответ на заявление Пашиняна отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>. Пресс-секретарь турецкого лидера <a href="http://ria.ru/person_Ibragim_Kalyn/" target="_blank" data-auto="true">Ибрагим Калын</a>, в свою очередь, заявил, что из слов армянского премьера видно, "кто хочет войны".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a> 9 октября по приглашению <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов.<a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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нагорно-карабахская республика

москва

ереван

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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