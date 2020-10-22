https://ria.ru/20201022/avtobus-1581032747.html

В Петербурге школьник застрял в дверях автобуса на ходу

Подросток, который в четверг утром запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса в Петербурге и застрял в них, когда транспорт начал движение, получил легкие травмы, РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:42

2020-10-22T16:42

2020-10-22T16:42

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Подросток, который в четверг утром запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и застрял в них, когда транспорт начал движение, получил легкие травмы, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, инцидент произошел около 7 часов утра на Красносельском шоссе, 48.Как уточняет пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс", на остановке на Колобановской улице подросток "пытался совершить посадку в закрывающуюся дверь автобуса № 165, после чего автобус начал движение"."Автобус был исправен, что подтверждено ГИБДД. Дополнительная проверка автобуса показала, что система блокировки начала движения при открытых дверях также работала. Створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм, однако в последний момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента", - поясняет транспортное предприятие.Представители "Пассажиравтотранса" связались с родственниками пострадавшего мальчика, чтобы оказать необходимую помощь. Также "Пассажиравтотранс" проведет с водителями дополнительный инструктаж по контролю посадки в автобус и отъезда от остановок.По данным пользователей соцсетей, после того как двери закрылись, автобус "протащил" застрявшего в них школьника около 30 метров. Мальчик получил ушибы и глубокие ссадины, кожа содрана "по самое мясо", сообщает местный <a href="https://78.ru/" target="_blank">телеканал "78" </a>со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

https://ria.ru/20201021/avtobus-1580828956.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия