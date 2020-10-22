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В Петербурге школьник застрял в дверях автобуса на ходу
Подросток, который в четверг утром запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса в Петербурге и застрял в них, когда транспорт начал движение, получил легкие травмы, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:42
2020-10-22T16:42
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Подросток, который в четверг утром запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> и застрял в них, когда транспорт начал движение, получил легкие травмы, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, инцидент произошел около 7 часов утра на Красносельском шоссе, 48.Как уточняет пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс", на остановке на Колобановской улице подросток "пытался совершить посадку в закрывающуюся дверь автобуса № 165, после чего автобус начал движение"."Автобус был исправен, что подтверждено ГИБДД. Дополнительная проверка автобуса показала, что система блокировки начала движения при открытых дверях также работала. Створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм, однако в последний момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента", - поясняет транспортное предприятие.Представители "Пассажиравтотранса" связались с родственниками пострадавшего мальчика, чтобы оказать необходимую помощь. Также "Пассажиравтотранс" проведет с водителями дополнительный инструктаж по контролю посадки в автобус и отъезда от остановок.По данным пользователей соцсетей, после того как двери закрылись, автобус "протащил" застрявшего в них школьника около 30 метров. Мальчик получил ушибы и глубокие ссадины, кожа содрана "по самое мясо", сообщает местный <a href="https://78.ru/" target="_blank">телеканал "78" </a>со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
https://ria.ru/20201021/avtobus-1580828956.html
https://ria.ru/20201020/boepripas-1580710293.html
ленинградская область
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге школьник застрял в дверях автобуса на ходу

16:42 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкНовая Москва
Новая Москва - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Подросток, который в четверг утром запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса в Петербурге и застрял в них, когда транспорт начал движение, получил легкие травмы, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, инцидент произошел около 7 часов утра на Красносельском шоссе, 48.
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"Мальчик получил легкие травмы, по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс", на остановке на Колобановской улице подросток "пытался совершить посадку в закрывающуюся дверь автобуса № 165, после чего автобус начал движение".
"Автобус был исправен, что подтверждено ГИБДД. Дополнительная проверка автобуса показала, что система блокировки начала движения при открытых дверях также работала. Створки дверей автобуса оснащены резиновыми уплотнителями, чтобы снизить риск возможных травм, однако в последний момент закрытия дверей в салон пытался запрыгнуть пассажир хрупкого телосложения. Это и стало причиной инцидента", - поясняет транспортное предприятие.
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По данным пользователей соцсетей, после того как двери закрылись, автобус "протащил" застрявшего в них школьника около 30 метров. Мальчик получил ушибы и глубокие ссадины, кожа содрана "по самое мясо", сообщает местный телеканал "78" со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
 
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