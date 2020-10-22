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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html
У аллергии и коронавируса нашли одинаковые симптомы
Кашель и затрудненное дыхание – одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности –... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:17
2020-10-22T02:17
распространение нового коронавируса
институт аллергологии и клинической иммунологии
алла рыжих
коронавирус covid-19
россия
аллергия
здоровье
общество
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У этой болезни симптомы, как у COVID-19
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Кашель и затрудненное дыхание – одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности – аллергия, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201022/allergiya-1580827167.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.Симптомы сезонной аллергии могут быть похожи на симптомы коронавируса: кашель, затрудненное дыхание. Если такое состояние повторяется у человека из года в год, скорее всего, это обострение аллергического заболевания. Сейчас запустить его может холодный осенний воздух. Хотя сам по себе он аллергеном не является, как думают многие, объяснила врач аллерголог-иммунолог."Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", – сказала Рыжих.Специфические для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи."Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, появляются ринит, астма", – отметила собеседница радио.Конечно, аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но они имеют небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям, подчеркнула она.Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту, заключила медик.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html
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Новости
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РИА Новости
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институт аллергологии и клинической иммунологии, алла рыжих, коронавирус covid-19, россия, аллергия, здоровье, общество

У аллергии и коронавируса нашли одинаковые симптомы

02:17 22.10.2020
 
© Depositphotos / racornНасморк
Насморк - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Кашель и затрудненное дыхание – одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности – аллергия, рассказала в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.
Симптомы сезонной аллергии могут быть похожи на симптомы коронавируса: кашель, затрудненное дыхание. Если такое состояние повторяется у человека из года в год, скорее всего, это обострение аллергического заболевания. Сейчас запустить его может холодный осенний воздух. Хотя сам по себе он аллергеном не является, как думают многие, объяснила врач аллерголог-иммунолог.
"Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", – сказала Рыжих.
Специфические для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи.
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"Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", – отметила собеседница радио.
Конечно, аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но они имеют небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям, подчеркнула она.
"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", – пояснила врач-аллерголог.
Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту, заключила медик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнститут аллергологии и клинической иммунологииАлла РыжихКоронавирус COVID-19РоссияАллергияЗдоровьеОбщество
 
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