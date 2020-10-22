https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

У аллергии и коронавируса нашли одинаковые симптомы

Кашель и затрудненное дыхание – одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности –... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:17

2020-10-22T02:17

2020-10-22T02:17

распространение нового коронавируса

институт аллергологии и клинической иммунологии

алла рыжих

коронавирус covid-19

россия

аллергия

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

У этой болезни симптомы, как у COVID-19

https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_55bd68f6cadf7d1f8afc846539006d46.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Кашель и затрудненное дыхание – одни из возможных симптомов коронавируса. Однако, по крайней мере, еще 25 заболеваний дают такие же симптомы, в частности – аллергия, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201022/allergiya-1580827167.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.Симптомы сезонной аллергии могут быть похожи на симптомы коронавируса: кашель, затрудненное дыхание. Если такое состояние повторяется у человека из года в год, скорее всего, это обострение аллергического заболевания. Сейчас запустить его может холодный осенний воздух. Хотя сам по себе он аллергеном не является, как думают многие, объяснила врач аллерголог-иммунолог."Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции", – сказала Рыжих.Специфические для осени аллергены – это плесневые грибы и пылевые клещи."Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, появляются ринит, астма", – отметила собеседница радио.Конечно, аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но они имеют небольшой бонус в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям, подчеркнула она.Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту, заключила медик.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html

https://ria.ru/20200915/vitaminy-1577267371.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт аллергологии и клинической иммунологии, алла рыжих, коронавирус covid-19, россия, аллергия, здоровье, общество