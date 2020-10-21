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Туризм
https://ria.ru/20201021/yuar-1580828571.html
Власти ЮАР изменили правила приема туристов
Власти ЮАР с 60 до 22 сократили список стран, туристам из которых запрещено пересекать границу, сообщает Business Insider. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:21
2020-10-21T18:21
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
юар
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>Власти ЮАР с 60 до 22 сократили список стран, туристам из которых запрещено пересекать границу, <a href="https://www.businessinsider.co.za/sas-new-tourist-red-list-is-down-to-22-countries-but-still-bans-us-and-uk-tourists-2020-10" target="_blank">сообщает</a> Business Insider.Открываются границы для путешественников из африканских стран и для прибывающих с любых континентов спортсменов, дипломатов и бизнесменов, если они едут с деловыми целями. Кроме того, въезд будет разрешен иностранцам, приезжающим как минимум на три месяца. Столько времени там обычно проводят отдыхающие, имеющие недвижимость. Чаще всего это европейцы, которые предпочитают находиться в ЮАР в то время, когда на родине зима. Африканское государство ценит вклад таких гостей в экономику, пишет издание, и приглашает их приехать снова.Россия входит в список стран с высоким числом зараженных коронавирусом, потому для отечественных туристов границы ЮАР пока закрыты.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
юар
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, юар

Власти ЮАР изменили правила приема туристов

18:21 21.10.2020
 
© Depositphotos / kavrammСтадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР
Стадо слонов в Национальном парке Крюгера, ЮАР - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / kavramm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Власти ЮАР с 60 до 22 сократили список стран, туристам из которых запрещено пересекать границу, сообщает Business Insider.
Открываются границы для путешественников из африканских стран и для прибывающих с любых континентов спортсменов, дипломатов и бизнесменов, если они едут с деловыми целями.
Кроме того, въезд будет разрешен иностранцам, приезжающим как минимум на три месяца. Столько времени там обычно проводят отдыхающие, имеющие недвижимость. Чаще всего это европейцы, которые предпочитают находиться в ЮАР в то время, когда на родине зима. Африканское государство ценит вклад таких гостей в экономику, пишет издание, и приглашает их приехать снова.
Россия входит в список стран с высоким числом зараженных коронавирусом, потому для отечественных туристов границы ЮАР пока закрыты.
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