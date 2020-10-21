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В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой из "травмата"
Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из "травмата" и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, закончившегося стрельбой из "травмата" и госпитализацией одного из участников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербурга и Ленинградской области.Как информирует ведомство, ранним утором во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о громких хлопках у дома 28/30 на Садовой улице в районе Апраксина двора. Как выяснилось, здесь вступили в словесную перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик.Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", заключает ГУМВД Петербурга.Апраксин двор в историческом центре Петербурга, который в обиходе называют "Апрашкой", известен как зона недорогой торговли, в том числе и уличной.
https://ria.ru/20201019/strelba-1580439843.html
ленинградская область
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой из "травмата"

12:22 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из "травмата" и госпитализацией одного из участников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербурга и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, ранним утором во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о громких хлопках у дома 28/30 на Садовой улице в районе Апраксина двора. Как выяснилось, здесь вступили в словесную перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик.
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"Один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону своего оппонента. В результате 51-летний гражданин был госпитализирован. Для установления всех обстоятельств произошедшего в полицию были доставлены 16 предполагаемых участников… инцидента", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", заключает ГУМВД Петербурга.
Апраксин двор в историческом центре Петербурга, который в обиходе называют "Апрашкой", известен как зона недорогой торговли, в том числе и уличной.
 
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