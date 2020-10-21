https://ria.ru/20201021/strelba-1580797824.html
В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой из "травмата"
Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из "травмата" и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
2020-10-21T12:22
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_e4a721370d7c4fbde3dbfa82ade399b2.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, закончившегося стрельбой из "травмата" и госпитализацией одного из участников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербурга и Ленинградской области.Как информирует ведомство, ранним утором во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о громких хлопках у дома 28/30 на Садовой улице в районе Апраксина двора. Как выяснилось, здесь вступили в словесную перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик.Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", заключает ГУМВД Петербурга.Апраксин двор в историческом центре Петербурга, который в обиходе называют "Апрашкой", известен как зона недорогой торговли, в том числе и уличной.
https://ria.ru/20201019/strelba-1580439843.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_329:0:3060:2048_1400x0_80_0_0_c3d9e90bf79227ee7447a611aab29c7f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия