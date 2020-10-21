https://ria.ru/20201021/strelba-1580797824.html

В Петербурге уличный конфликт закончился стрельбой из "травмата"

Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре Петербурга, закончившегося стрельбой из "травмата" и... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:22

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2020-10-21T12:22

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Шестнадцать человек доставлены в полицию после конфликта на территории Апраксина двора в центре <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a>, закончившегося стрельбой из "травмата" и госпитализацией одного из участников, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербурга и Ленинградской области.Как информирует ведомство, ранним утором во вторник в полицию Центрального района поступило сообщение о громких хлопках у дома 28/30 на Садовой улице в районе Апраксина двора. Как выяснилось, здесь вступили в словесную перепалку уроженцы одной из среднеазиатских республик.Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", заключает ГУМВД Петербурга.Апраксин двор в историческом центре Петербурга, который в обиходе называют "Апрашкой", известен как зона недорогой торговли, в том числе и уличной.

https://ria.ru/20201019/strelba-1580439843.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, санкт-петербург, происшествия