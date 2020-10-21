Академик РАН рассказала, кто меньше подвержен коронавирусу
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины, сообщила профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
"Гендерное различие существует, действительно, мужчины, в том числе и молодые люди любого возраста, и детского в том числе, подвержены большему риску, чем женщины", - рассказала Намазова-Баранова на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
В начале мая, как объяснила академик, появились научные работы, объясняющие этот факт.
"Тот рецептор, которые использует вирус для вхождения в клетку, он связан ... с некой субстанцией, которая неправильно синтезируется у тех, кто страдает, например, повышенным давлением. Так вот, для этой субстанции принципиальной является Х-хромосома. То есть, у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которых нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома", - отметила Намазова-Баранова.
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