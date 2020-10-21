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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580823178.html
Академик РАН рассказала, кто меньше подвержен коронавирусу
Мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины, сообщила профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:17
2020-10-21T14:17
распространение нового коронавируса
лейла намазова-баранова
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины, сообщила профессор, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Lejjla_Namazova-Baranova/" target="_blank" data-auto="true">Лейла Намазова-Баранова</a>.В начале мая, как объяснила академик, появились научные работы, объясняющие этот факт.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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лейла намазова-баранова, российская академия наук, общество

Академик РАН рассказала, кто меньше подвержен коронавирусу

14:17 21.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мужчины подвержены большему риску заражения коронавирусом, чем женщины, сообщила профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
"Гендерное различие существует, действительно, мужчины, в том числе и молодые люди любого возраста, и детского в том числе, подвержены большему риску, чем женщины", - рассказала Намазова-Баранова на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
В начале мая, как объяснила академик, появились научные работы, объясняющие этот факт.
"Тот рецептор, которые использует вирус для вхождения в клетку, он связан ... с некой субстанцией, которая неправильно синтезируется у тех, кто страдает, например, повышенным давлением. Так вот, для этой субстанции принципиальной является Х-хромосома. То есть, у женщин, у которых их две, некий защитный эффект присутствует, которых нет у мужчин, у которых только одна Х-хромосома", - отметила Намазова-Баранова.
Курильщики более склонны к экспрессии белка ACE2, который SARS-COV-2 использует для проникновения в клетки человека - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
19 мая, 13:50РИА Наука
Ученые объяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЛейла Намазова-БарановаРоссийская академия наукОбщество
 
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