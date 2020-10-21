Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
20:13 21.10.2020 (обновлено: 20:24 21.10.2020)
БАКУ, 21 окт – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Карабахе, сообщает в среду пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Москве состоялись консультации Байрамова с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
"Двадцать первого октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе", - сообщает азербайджанское ведомство.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
8 октября, 08:00У России нет выбора на постсоветском пространстве