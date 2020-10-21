https://ria.ru/20201021/karabakh-1580845114.html

Пашинян оценил сотрудничество с Россией по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона чувствует поддержку России как стратегического партнера. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:51

2020-10-21T15:51

2020-10-21T15:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что армянская сторона чувствует поддержку России как стратегического партнера."Я очень высоко оцениваю сотрудничество между Арменией и РФ. Мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Армении и армянского народа. Существуют постоянные контакты между нашими странами. Мы сотрудничали и сотрудничаем для решения вопроса (карабахского - ред.), в том числе с учетом того, что Россия является сопредседателем <a href="http://ria.ru/organization_MG_OBSE/" target="_blank" data-auto="true">МГ ОБСЕ</a> и стратегическим партнером Армении. Я думаю, что, исходя из этих двух статусов, Россия делала максимально возможное и будет делать дальше", - отметил Пашинян в видеообращении в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире