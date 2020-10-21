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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580764062.html
Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом в Карабахе самолете РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:26
2020-10-21T09:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом в Карабахе самолете
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
Материал дополняется

Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

09:26 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнаряд системы залпового огня "Град" на дороге в азербайджанском Тертере близ Карабаха
Снаряд системы залпового огня Град на дороге в азербайджанском Тертере близ Карабаха - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом в Карабахе самолете
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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