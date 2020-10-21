https://ria.ru/20201021/karabakh-1580764062.html
Баку опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом в Карабахе самолете РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:26
2020-10-21T09:26
2020-10-21T09:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о сбитом в Карабахе самолете
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире