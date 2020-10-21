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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580759319.html
В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле ВС Армении Тертерского района на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:33
2020-10-21T08:33
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
минобороны армении
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявляет об обстреле ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Тертерского района на линии соприкосновения в Карабахе."Армянские вооруженные силы начиная с утренних часов из артиллерийских установок подвергают обстрелу город Тертер и территорию района", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580740864.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане заявили об обстреле Арменией Тертерского района в Карабахе

08:33 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМагазин, разрушенный в результате обстрелов одного из сел в Тертерском районе
Магазин, разрушенный в результате обстрелов одного из сел в Тертерском районе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 21 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет об обстреле ВС Армении Тертерского района на линии соприкосновения в Карабахе.
"Армянские вооруженные силы начиная с утренних часов из артиллерийских установок подвергают обстрелу город Тертер и территорию района", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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