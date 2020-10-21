Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580918581.html
В Петербурге продлили школьные каникулы
Осенние каникулы в школах Санкт-Петербурга решено продлить до 8 ноября, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T23:54
2020-10-21T23:54
распространение нового коронавируса
ирина потехина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1400x0_80_0_0_f87858c98f1c1128e39d1de3d5dd5d88.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости</strong>. Осенние каникулы в школах <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> решено продлить до 8 ноября, сообщила вице-губернатор Петербурга <a href="http://ria.ru/person_irina-potekhina/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Потехина</a>.По ее словам, решение принято при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и городского родительского комитета."Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября", - написала Потехина на своей официальной странице в соцсети "<a href="https://vk.com/irina_potehina" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>".Потехина отметила, что главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места массового скопления людей. "И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений", - заметила вице-губернатор.Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 53 тысячи, при этом выздоровели более 34 тысяч человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/covid-1579852874.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_e9ada6a8edf230f0720dd9abd102e83a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина потехина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В Петербурге продлили школьные каникулы

23:54 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Осенние каникулы в школах Санкт-Петербурга решено продлить до 8 ноября, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
По ее словам, решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета.
"Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября", - написала Потехина на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".
Потехина отметила, что главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места массового скопления людей. "И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений", - заметила вице-губернатор.
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 53 тысячи, при этом выздоровели более 34 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Школа и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 21:12Распространение нового коронавируса
В Подмосковье более половины школ уйдут на каникулы
 
Распространение нового коронавирусаИрина ПотехинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали подозрению в мошенничестве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния