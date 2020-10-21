https://ria.ru/20201021/kanikuly-1580918581.html

В Петербурге продлили школьные каникулы

Осенние каникулы в школах Санкт-Петербурга решено продлить до 8 ноября, сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T23:54

2020-10-21T23:54

2020-10-21T23:54

распространение нового коронавируса

ирина потехина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости</strong>. Осенние каникулы в школах <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> решено продлить до 8 ноября, сообщила вице-губернатор Петербурга <a href="http://ria.ru/person_irina-potekhina/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Потехина</a>.По ее словам, решение принято при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и городского родительского комитета."Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября", - написала Потехина на своей официальной странице в соцсети "<a href="https://vk.com/irina_potehina" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вконтакте</a>".Потехина отметила, что главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места массового скопления людей. "И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время - прерывая цепочки заражений", - заметила вице-губернатор.Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 53 тысячи, при этом выздоровели более 34 тысяч человек. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201014/covid-1579852874.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина потехина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество