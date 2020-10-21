https://ria.ru/20201021/gruzovik-1580849195.html

Грузовик проехал два километра по дороге Петербурга после смерти водителя

Водитель скончался за рулем грузовика Volvo на кольцевой дороге в Ленинградской области, машина после этого проехала еще два километра, столкнулась с легковым... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T16:10

2020-10-21T16:10

2020-10-21T16:34

volvo ab

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Водитель скончался за рулем грузовика <a href="http://ria.ru/organization_Volvo_AB/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> на кольцевой дороге в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, машина после этого проехала еще два километра, столкнулась с легковым автомобилем, после чего въехала в опору, сообщили в пресс-службе ГИБДД по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a> и Ленобласти.В ведомстве уточнили, что водитель грузовика - мужчина средних лет. Причина смерти устанавливается. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20201021/ostanovka-1580842754.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volvo ab, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия