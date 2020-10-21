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Грузовик проехал два километра по дороге Петербурга после смерти водителя
Водитель скончался за рулем грузовика Volvo на кольцевой дороге в Ленинградской области, машина после этого проехала еще два километра, столкнулась с легковым... РИА Новости, 21.10.2020
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volvo ab
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Водитель скончался за рулем грузовика <a href="http://ria.ru/organization_Volvo_AB/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> на кольцевой дороге в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, машина после этого проехала еще два километра, столкнулась с легковым автомобилем, после чего въехала в опору, сообщили в пресс-службе ГИБДД по <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургу</a> и Ленобласти.В ведомстве уточнили, что водитель грузовика - мужчина средних лет. Причина смерти устанавливается. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20201021/ostanovka-1580842754.html
ленинградская область
санкт-петербург
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volvo ab, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Грузовик проехал два километра по дороге Петербурга после смерти водителя

16:10 21.10.2020 (обновлено: 16:34 21.10.2020)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Водитель скончался за рулем грузовика Volvo на кольцевой дороге в Ленинградской области, машина после этого проехала еще два километра, столкнулась с легковым автомобилем, после чего въехала в опору, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Грузовой автомобиль на 46-м километре КАД совершил касательное столкновение с Renault, после чего на 48-м километре произвел наезд на препятствие - силовое ограждение. Смерть водителя Volvo, предположительно, наступила во время движения", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.
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В ведомстве уточнили, что водитель грузовика - мужчина средних лет. Причина смерти устанавливается. По данному факту проводится проверка.
 
Volvo ABЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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