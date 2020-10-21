https://ria.ru/20201021/dobrovoltsy-1580862385.html

Пашинян призвал народ Армении защищать родину с оружием в руках

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации призвал соотечественников с оружием в руках встать на защиту страны. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:02

2020-10-21T17:02

2020-10-21T17:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в обращении к нации призвал соотечественников с оружием в руках встать на защиту страны. "Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> бороться за права нашего народа — значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины", — приводит его слова <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank">Sputnik Армения</a>.Все выходцы из Карабаха должны вернуться в <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a> и присоединиться к местной Армии обороны, добавил премьер. А глав органов местного самоуправления, государственного управления, партии и общественные организации он призвал формировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> сейчас не согласны ни с каким решением конфликта, кроме капитуляции Карабаха, но без Карабаха Армения не сможет существовать, продолжил Пашинян. По его словам, защита народа Карабаха означает защиту всего армянского народа.Он призвал к вооруженной борьбе за свои права до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное дипломатическое решение вопроса. Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a>, член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201021/karabakh-1580839847.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире