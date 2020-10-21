https://ria.ru/20201021/diabet-1580736228.html

Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом

Японские ученые установили, что ежедневное обильное употребление зеленого чая и кофе снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63 процента... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T01:30

2020-10-21T01:30

2020-10-21T01:30

риа наука

кофе

биология

диабет

здоровье

чай

питание

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Японские ученые установили, что ежедневное обильное употребление зеленого чая и кофе снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63 процента. Результаты исследования <a href="https://drc.bmj.com/looup/doi/10.1136/bmjdrc-2020-001252" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care. Различные опубликованные исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая и кофе полезно для здоровья из-за различных биологически активных соединений, содержащихся в этих напитках. Однако, как эти напитки действуют на людей с диабетом второго типа, до сих пор было неизвестно.Ученые во главе с Юджи Коморита (Yuji Komorita) из Университета Кюсю отследили, как соотносится потребление зеленого чая и кофе, как по отдельности, так и вместе, с риском смерти от всех причин у участников проспективного исследования "Регистр диабета Фукуока". Цель этого проекта — оценка влияния медикаментозного лечения и образа жизни на показатель смертности пациентов с диабетом второго типа.В выборку включили 4923 японца — 2790 мужчин и 2133 женщины, со средним возрастом 66 лет, у которых диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад.В начале исследования участники заполнили анкету, состоящую из 58 пунктов, в которой они предоставили информацию о своем образе жизни. Вопросы касались таких факторов, как регулярные физические упражнения, курение, употребление алкоголя, количество часов сна. В анкету также входили вопросы о том, сколько чашек зеленого чая и кофе они выпивали каждый день. Для того, чтобы скорректировать факторы риска, у участников измерили рост, вес и артериальное давление, взяли анализы крови и мочи.Выяснилось, что 607 участников не пили зеленый чай совсем, 1143 выпивали по одной чашке в день, 1384 — по две-три чашки и 1784 — по четыре и больше. 994 участников не пили кофе, 1306 выпивали менее одной чашки в день, 963 — чашку каждый день, а 1660 — две и более чашки.За период наблюдений, продолжавшийся пять лет, умерли 309 человек. Основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания — 114 и 76 человек соответственно. Причем самые низкие показатели были среди тех, кто пил много зеленого чая и кофе.Результаты показали, что ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая, плюс двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63 процента.Авторы отмечают, что это было обсервационное исследование, которое не ставило своей задачей установить биологическую причину. "Это проспективное когортное исследование, котрое продемонстрировало, что большее потребление зеленого чая и кофе в значительной степени связано со снижением смертности от всех причин. Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект", — пишут авторы статьи.Исследователи объясняют это тем, что зеленый чай содержит несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, включая фенолы, теанин и кофеин. Кофе также содержит множество биологически активных компонентов, в том числе фенолы. Считается, что кофеин положительно влияет на выработку инсулина и улучшает чувствительность к нему.

https://ria.ru/20201008/grib-1578820160.html

https://ria.ru/20201007/pitanie-1578584345.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, биология, диабет, здоровье, чай, питание