https://ria.ru/20201021/deti-1580819407.html

СФ одобрил закон о продлении выплат на детей без очной подачи заявлений

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:02

2020-10-21T14:02

2020-10-21T16:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

совет федерации рф

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Совфед на заседании в среду рассмотрит закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, вопрос включен в повестку дня.Сейчас такой порядок действует до 1 октября, но так как срок заканчивается, законодатели предлагают продлить его, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса.Ранее в среду документ поддержала <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a>.По мнению разработчиков, закон "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции"."Нам удалось в достаточно сжатые сроки рассмотреть и принять этот важный во время пандемии законопроект. Он был подготовлен по поручению президента. Сейчас есть все необходимые условия для оформления нужных документов онлайн и до 1 марта 2021 года выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут начисляться автоматически", – сообщил один из авторов законопроекта первый вице-спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, секретарь генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Турчак</a>, слова которого приводит пресс-служба ЕР.По словам вице-спикера СФ <a href="http://ria.ru/person_Galina_Karelova/" target="_blank" data-auto="true">Галины Кареловой</a>, законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже МРОТ и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. "Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до 8 лет", - сказала она.По словам сенатора, по поручению президента РФ в достаточно короткие сроки удалось упростить процедуру получения государственных услуг, в том числе запустить новые механизмы их предоставления. "Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности", - сказала вице-спикер СФ.Карелова отметила, что комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции. "При этом основным приоритетом по-прежнему остается социальная защита семей с детьми", - заключила парламентарий.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201010/vyplaty-1579208825.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, совет федерации рф, дети, общество