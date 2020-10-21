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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/azerbaydzhan-1580777419.html
Глава МИД Азербайджана отправился в Москву
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Россию. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:55
2020-10-21T11:47
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
мид азербайджана
москва
в мире
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<strong>БАКУ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов вылетел в Россию.Ранее стало известно, что в российскую столица <a href="https://ria.ru/20201021/vizit-1580750379.html" target="_blank">прибыл</a> и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. До этого сообщалось, что 23 октября он должен посетить США для общения с госсекретарем <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank">Майком Помпео</a>.Все переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
сша
армения
нагорный карабах
москва
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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сша, армения, нагорный карабах, мид азербайджана, москва, в мире

Глава МИД Азербайджана отправился в Москву

10:55 21.10.2020 (обновлено: 11:47 21.10.2020)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонних переговорах в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БАКУ, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел в Россию.
"Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Москву для проведения консультаций с российской стороной", — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что в российскую столица прибыл и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. До этого сообщалось, что 23 октября он должен посетить США для общения с госсекретарем Майком Помпео.
Все переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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13 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Попали в капкан". Почему не стихают бои в Карабахе
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААрменияНагорный КарабахМИД АзербайджанаМоскваВ мире
 
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