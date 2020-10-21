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Глава МИД Армении приехал в Москву
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян приехал в российскую столицу. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:10
2020-10-21T09:39
россия
зограб мнацаканян
мид армении
москва
армения
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Зограб Мнацаканян приехал в российскую столицу.Ранее она сообщала, что в планах ее руководства значится визит в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и общение 23 октября с госсекретарем <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майком Помпео</a>.Переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
Чтото зачастил, кажные три дня в Москве, что с армянами? То кричали, нам Россия не нужна, то это. Никак не определятся
60
Пусть русский язык вернут, для начала.
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россия
москва
армения
РИА Новости
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россия, зограб мнацаканян, мид армении, москва, армения, политика

Глава МИД Армении приехал в Москву

01:10 21.10.2020 (обновлено: 09:39 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян приехал в российскую столицу.

"Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом", — написала в Facebook представитель внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян.

Ранее она сообщала, что в планах ее руководства значится визит в США и общение 23 октября с госсекретарем Майком Помпео.
Переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
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РоссияЗограб МнацаканянМИД АрменииМоскваАрменияПолитика
 
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