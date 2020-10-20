https://ria.ru/20201020/zhile-1580585498.html

Предложения Приамурья учтут при переселении из ветхого жилья в зоне БАМа

Предложения Амурской области будут учтены при решении вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:15

2020-10-20T09:15

2020-10-20T09:15

василий орлов

жилье

новости - недвижимость

байкало-амурская магистраль

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Предложения <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> будут учтены при решении вопросов переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил губернатор Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, слова которого приводит пресс-служба правительства региона."Для Амурской области проблема расселения граждан из непригодного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали является одной из наиболее острых социальных проблем северных территорий. Зона БАМ - это пять муниципальных образований, но по территории - это практически половина всей области", - заявил Орлов на парламентских слушаниях <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, которые проходили в режиме онлайн.Ежегодно регион участвует в трех федеральных госпрограммах, с 2011 по 2019 годы в новое жилье переехали 2025 семей (более 5 тысяч человек), расселено почти 99 тысяч квадратных метров аварийного жилья, говорится в сообщении правительства Приамурья.Как рассказал Орлов, в конце 2019 - начале 2020 года в Приамурье на всей территории зоны БАМа провели сплошную инвентаризацию ветхого и аварийного фонда, она показала, что в непригодном жилье остаются около 5 тысяч семей - это 255 тысяч квадратных метров аварийного фонда.Основной механизм, который используется при переселении, предусмотрен отдельным направлением госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "Учитывая механизм по переселению граждан из жилья, пострадавшего во время паводка (с его помощью уже расселено 265 домовладений на сумму 635 миллионов рублей), Приамурье подготовило и предложило <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстрою</a> РФ комплекс изменений в программу. Это, в частности, право приобретения жилья на всей территории области. Такие изменения позволят использовать весь рынок вторичного жилья", - говорится в сообщении.Также Орлов предложил дать возможность при переселении приобретать жилье большей площади, чем старое, но в пределах выделенной суммы, это актуально при расселении малогабаритного жилья. Глава Приамурья отметил, что для исключения повторного заселения необходимо закрепить обязательную передачу аварийных помещений и земельных участков в государственную или муниципальную собственность.Четвертое предложение касается расчета субсидий на возведение нового жилья, исходя из экспертизы сметной стоимости - цена строительства на севере Приамурья выше утверждаемой Минстроем.Амурская область сверх лимитов по госпрограмме с 2020 года взяла обязательства по расселению из зоны БАМа 63 многодетных семей, на это в областном бюджете предусмотрено 56 миллионов рублей. Всего на расселение непригодного жилья в зоне БАМа необходимо более 20 миллиардов рублей. Возможностей регионального бюджета для этого недостаточно. Орлов предложил докапитализировать госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и скорректировать условия программы по предложениям Амурской области."Подготовлен проект рекомендаций, который будет доработан по итогам парламентских слушаний", - сообщает правительство региона.

https://realty.ria.ru/20201005/pereselenie-1578202448.html

https://realty.ria.ru/20201014/rasselenie-1579689154.html

https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, жилье, новости - недвижимость, байкало-амурская магистраль, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область, общество