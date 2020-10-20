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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580735974.html
Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
Боевые действия на юге Карабаха продолжаются, но с меньшей интенсивностью, сообщил на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:43
2020-10-20T21:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Боевые действия на юге Карабаха продолжаются, но с меньшей интенсивностью, сообщил на брифинге представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Сегодня с утра подразделения ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции", - сказал Ованнисян. Он добавил, что карабахские подразделения в течение дня сбили несколько азербайджанских беспилотников, в том числе выпущенный в сентябре 2020 года турецкий "Байрактар"."Сейчас ситуация также напряженная, бои продолжаются, но не с такой интенсивностью", - отметил Ованнисян.Он добавил, что азербайджанские ВС используют ставшую обычной тактику, при которой "диверсионные группы проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, распространяют новости, в первую предусмотренные для собственного общества". "Эта тактика, перенятая от террористических формирований... Есть населенные пункты, которые 10-15 дней назад они (азербайджанские ВС – ред.) заявили занятыми, однако ими не контролируются… Ситуация стабильная, определенные скопления или диверсионные действия не означают успеха войск", - сказал представитель минобороны.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорный карабах
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха

21:43 20.10.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Боевые действия на юге Карабаха продолжаются, но с меньшей интенсивностью, сообщил на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Сегодня с утра подразделения ВС Азербайджана возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции", - сказал Ованнисян. Он добавил, что карабахские подразделения в течение дня сбили несколько азербайджанских беспилотников, в том числе выпущенный в сентябре 2020 года турецкий "Байрактар".
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"Сейчас ситуация также напряженная, бои продолжаются, но не с такой интенсивностью", - отметил Ованнисян.
Он добавил, что азербайджанские ВС используют ставшую обычной тактику, при которой "диверсионные группы проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, распространяют новости, в первую предусмотренные для собственного общества". "Эта тактика, перенятая от террористических формирований... Есть населенные пункты, которые 10-15 дней назад они (азербайджанские ВС – ред.) заявили занятыми, однако ими не контролируются… Ситуация стабильная, определенные скопления или диверсионные действия не означают успеха войск", - сказал представитель минобороны.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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