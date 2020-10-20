Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 20 окт - РИА Новости. Боевые действия на юге Карабаха продолжаются, но с меньшей интенсивностью, сообщил на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
"Сегодня с утра подразделения ВС Азербайджана возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции", - сказал Ованнисян. Он добавил, что карабахские подразделения в течение дня сбили несколько азербайджанских беспилотников, в том числе выпущенный в сентябре 2020 года турецкий "Байрактар".
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"Сейчас ситуация также напряженная, бои продолжаются, но не с такой интенсивностью", - отметил Ованнисян.
Он добавил, что азербайджанские ВС используют ставшую обычной тактику, при которой "диверсионные группы проникают в прифронтовые населенные пункты, фотографируются там, распространяют новости, в первую предусмотренные для собственного общества". "Эта тактика, перенятая от террористических формирований... Есть населенные пункты, которые 10-15 дней назад они (азербайджанские ВС – ред.) заявили занятыми, однако ими не контролируются… Ситуация стабильная, определенные скопления или диверсионные действия не означают успеха войск", - сказал представитель минобороны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
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