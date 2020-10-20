В Карабах привезли главную реликвию армянской армии
14:17 20.10.2020 (обновлено: 00:06 21.10.2020)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в Нагорный Карабах, заявил во вторник глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян.
"По благословению Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II в Арцах (самоназвание Карабаха - Прим. ред.) доставлен крест армянской армии "Ашот Еркат" с частицами Святого Креста, на котором был распят Христос", - написал архиепископ в Facebook.
[🇦🇲 & 🇷🇺] Վեհափառ Հայրապետի օրհնությամբ Արցախ է բերվել Հայոց Բանակի Աշոտ Երկաթի Խաչը, որի մեջ զետեղված են Քրիստոսի...Опубликовано Pargev archbishop Martirosyan (Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան) Вторник, 20 октября 2020 г.
По его словам, во вторник он вместе со священнослужителями освятил реликвией, названной в честь армянского царя X века Ашота II Багратуни, "все четыре стороны Земли Армянской - во имя Мира и Победы".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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