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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580646962.html
В Карабах привезли главную реликвию армянской армии
Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в Нагорный Карабах, заявил во вторник глава... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:17
2020-10-21T00:06
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
армянская апостольская церковь
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, заявил во вторник глава Арцахской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Armjanskaja_apostolskaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Армянской апостольской церкви</a> архиепископ Паргев Мартиросян.По его словам, во вторник он вместе со священнослужителями освятил реликвией, названной в честь армянского царя X века Ашота II Багратуни, "все четыре стороны Земли Армянской - во имя Мира и Победы".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html
Перевезите в Ереван, пусть Пашинян помолится и может ему придет просветление.
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Где человек не сможет, там и бог не поможет.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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религия, новости - религия и мировоззрение, армянская апостольская церковь, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабах привезли главную реликвию армянской армии

14:17 20.10.2020 (обновлено: 00:06 21.10.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости. Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в Нагорный Карабах, заявил во вторник глава Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

"По благословению Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II в Арцах (самоназвание Карабаха - Прим. ред.) доставлен крест армянской армии "Ашот Еркат" с частицами Святого Креста, на котором был распят Христос", - написал архиепископ в Facebook.

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Опубликовано Pargev archbishop Martirosyan (Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան) Вторник, 20 октября 2020 г.
По его словам, во вторник он вместе со священнослужителями освятил реликвией, названной в честь армянского царя X века Ашота II Багратуни, "все четыре стороны Земли Армянской - во имя Мира и Победы".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Затяжная война в Карабахе. Останется ли Турция союзником Азербайджана
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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