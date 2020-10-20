https://ria.ru/20201020/karabakh-1580646962.html

В Карабах привезли главную реликвию армянской армии

Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в Нагорный Карабах, заявил во вторник глава... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:17

2020-10-20T14:17

2020-10-21T00:06

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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Главная реликвия армянской армии – крест "Ашот Еркат" (Ашот Железный) - с частицами креста Христова доставлена в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, заявил во вторник глава Арцахской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Armjanskaja_apostolskaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Армянской апостольской церкви</a> архиепископ Паргев Мартиросян.По его словам, во вторник он вместе со священнослужителями освятил реликвией, названной в честь армянского царя X века Ашота II Багратуни, "все четыре стороны Земли Армянской - во имя Мира и Победы".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html

Мёбиус И Сыновья Перевезите в Ереван, пусть Пашинян помолится и может ему придет просветление. 77

Tatyana Miloserdova Где человек не сможет, там и бог не поможет. 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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