https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах

Французский сенатор Валери Буайе сообщила, что на этой неделе внесет в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:17

2020-10-20T00:17

2020-10-20T01:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

жан-ив ле дриан

нагорный карабах

мид франции‎

нагорно-карабахская республика

москва

сша

азербайджан

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Французский сенатор Валери Буайе сообщила, что на этой неделе внесет в верхнюю палату парламента документ о признании <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank">Жан-Ив Ле Дриан</a> заявил, что иностранное вмешательство, в частности <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо и лишь подпитывает эскалацию. При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> должна продолжать занимать беспристрастную позицию по ситуации в этом регионе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

михаил петров во франции армян больше чем в самой армении так что пусть карабах гдени будь в лионе организует 24

lEK lEKICH все к этому и шло.... азербайджан никому особо и не интересен... главное развал турции.... 17

11

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

москва

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, мид франции‎, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире