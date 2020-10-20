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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html
Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
Французский сенатор Валери Буайе сообщила, что на этой неделе внесет в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T00:17
2020-10-20T01:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
жан-ив ле дриан
нагорный карабах
мид франции‎
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости</strong>. Французский сенатор Валери Буайе сообщила, что на этой неделе внесет в верхнюю палату парламента документ о признании <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHan-Iv_Le_Drian/" target="_blank">Жан-Ив Ле Дриан</a> заявил, что иностранное вмешательство, в частности <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо и лишь подпитывает эскалацию. При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a> должна продолжать занимать беспристрастную позицию по ситуации в этом регионе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
во франции армян больше чем в самой армении так что пусть карабах гдени будь в лионе организует
24
все к этому и шло.... азербайджан никому особо и не интересен... главное развал турции....
17
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
москва
сша
азербайджан
армения
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обсе, жан-ив ле дриан, нагорный карабах, мид франции‎, нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, армения, в мире

Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах

00:17 20.10.2020 (обновлено: 01:01 20.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКонфискованное у военнослужащих вооруженных сил Азербайджана оружие на территории Нагорного Карабаха
Конфискованное у военнослужащих вооруженных сил Азербайджана оружие на территории Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Французский сенатор Валери Буайе сообщила, что на этой неделе внесет в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха.

"Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана", — написала Буайе в Twitter.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что иностранное вмешательство, в частности Турции, в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо и лишь подпитывает эскалацию. При этом он отметил, что Франция должна продолжать занимать беспристрастную позицию по ситуации в этом регионе.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕЖан-Ив Ле ДрианНагорный КарабахМИД Франции‎Нагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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