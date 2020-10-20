https://ria.ru/20201020/karabakh--1580570412.html

Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе

Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:29

2020-10-20T00:29

2020-10-20T00:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

василий небензя

нагорный карабах

совет безопасности оон

нагорно-карабахская республика

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<strong>ООН, 20 окт - РИА Новости.</strong> Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется, заявил постпред РФ при <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a> по итогам закрытых консультаций Совбеза.Ранее РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (составляющие Минскую группу <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>) запросили проведения закрытых консультаций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По его словам, в понедельник звучали сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> о том, как реализовать этот механизм контроля. "Этот вопрос, конечно, поднимался на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет", - указал постпред председательствующей в СБ ООН России.Отвечая на вопрос о том, какая организация, ООН или ОБСЕ была бы более подходящей для контроля за соблюдением огня в Нагорном Карабахе, Небензя заявил: "Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании". "Кто там будет и в каком качестве, кто будет проверять – это все еще вопрос. Он обсуждается. Как он будет реализовываться на практике – это другой момент", - добавил он.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580116471.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

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