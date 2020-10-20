Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
ООН, 20 окт - РИА Новости. Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза.
Ранее РФ, Франция и США (составляющие Минскую группу ОБСЕ) запросили проведения закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.
"С момента достижения договоренности о прекращении огня она не соблюдалась. Главный вопрос - как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня", - сказал Небензя журналистам.
По его словам, в понедельник звучали сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. "Этот вопрос, конечно, поднимался на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет", - указал постпред председательствующей в СБ ООН России.
Отвечая на вопрос о том, какая организация, ООН или ОБСЕ была бы более подходящей для контроля за соблюдением огня в Нагорном Карабахе, Небензя заявил: "Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании". "Кто там будет и в каком качестве, кто будет проверять – это все еще вопрос. Он обсуждается. Как он будет реализовываться на практике – это другой момент", - добавил он.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта