https://ria.ru/20201020/chempionat-1580609502.html

Постановки финалистов ArtMasters представят на сцене Большого театра

Финал командных соревнований участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошел в столице 19 октября. В ходе мероприятия... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T11:35

2020-10-20T11:35

2020-10-20T11:35

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культура

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кирилл крок

школа драматического искусства

большой театр

сергей кириенко

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Финал командных соревнований участников Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошел в столице 19 октября. В ходе мероприятия конкурсанты продемонстрировали фрагменты своих театральных постановок, созданных совместно с резидентами смены "Театр" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Художники по гриму и по костюмам, сценографы и художники-оформители чемпионата объединились в творческие коллективы с режиссерами, актерами, танцорами и другими участниками молодежного образовательного форума. На итоговом показе семь режиссеров представили фрагменты созданных общими усилиями спектаклей.В финале к участникам чемпионата обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета ArtMasters Сергей Кириенко, который отметил высокий уровень спектаклей, а также обратил внимание на то, что участники, поступаясь личными амбициями, работали на успех команды."Люди, которые месяц назад не знали друг друга, которые встретились впервые, сегодня работали командой. И здесь главное не соревнование. С одной стороны, это конкурс, а с другой стороны – уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее", – подчеркнул он.В ходе соревнований члены жюри определили три постановки, которые войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата и будут представлены на сцене Большого театра. Среди них будет выбран победитель, который получит право поставить свой спектакль на сцене "Школы драматического искусства". Помимо этого, члены жюри решили выделить две работы, авторы которых также смогут представить их публике.Торжественная церемония награждения победителей и заключительный гала-концерт чемпионата ArtMasters пройдут 21 октября в Большом театре, что в свою очередь даст старт фестивалю "Таврида АРТ Moscow", который продлится в столице до 26 октября.

https://ria.ru/20201014/tabakerka-1579758954.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, новости культуры, кирилл крок, школа драматического искусства, большой театр, сергей кириенко