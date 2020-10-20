https://ria.ru/20201020/bespilotnik-1580679581.html

Пашинян заявил о захвате обломков турецкого беспилотника

Премьер Армении Никол Пашинян заявил во вторник, что карабахские силы сбили с начала эскалации в регионе около десяти беспилотников "Байрактар" турецкого... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:20

2020-10-20T16:20

2020-10-20T16:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 20 окт – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил во вторник, что карабахские силы сбили с начала эскалации в регионе около десяти беспилотников "Байрактар" турецкого производства."Армия обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) сбила около десяти турецких беспилотников "Байрактар". Однако ни один не падал ранее на территории, контролируемые Армией обороны. Похоже, наконец у нас появились обломки "Байрактара", которые свидетельствуют, что он был выпущен в сентябре, а сверхсовременная камера была произведена в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a> в июне", - написал Пашинян в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он добавил, что страны, которые поставляют Анкаре комплектующие для "Байрактаров", должны последовать примеру Канады и приостановить поставки.Глава МИД Канады <a href="http://ria.ru/person_francois-philippe-champagne/" target="_blank" data-auto="true">Франсуа-Филипп Шампань</a> ранее заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580548270.html

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

Иван Медведев я один не понимаю в чем заключается претензия Пашиняна? 24

Maryam M Захват обломков? Сильно;) 21

54

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире