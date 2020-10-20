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https://ria.ru/20201020/apparaty-1580737391.html
Онищенко прокомментировал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал в беседе с изданием "Взгляд" уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:58
2020-10-20T22:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
fema
госдума рф
геннадий онищенко
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank">Геннадий Онищенко</a> назвал в беседе с изданием <a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Взгляд"</a> уничтожение российских аппаратов ИВЛ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> неуважением и демонстративным пренебрежением."Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная", — подчеркнул он.Онищенко также отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно."Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. &lt;…&gt; Так что все это примитивное политиканство", — заключил врач.Он также отметил, что это не первый случай, когда американская сторона пренебрегает этическими принципами.Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее подтвердило появившуюся в издании BuzzFeed <a href="https://ria.ru/20201020/ivl-1580633316.html" target="_blank">информацию</a> об утилизации российских аппаратов ИВЛ. Сообщалось, что технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России о возможной связи аппаратов с возгораниями в больницах.В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" <a href="https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html" target="_blank">заявили</a> агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных ими аппаратов, отметив, что американские чиновники едва ли могли поступить так с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано во многих странах мира в условиях пандемии.Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом в апреле текущего года. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и один миллион масок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580704552.html
Дед Гена прав!
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Это тот самый случай, когда думать надо было о своих гражданах, а не отправлять аппараты ИВЛ в Америку или ещё куда. У нас полно больниц где оборудование донельзя устаревшее, либо оно вообще отсутствует. Вот о чём надо думать, а не об америках всяких. У них всё есть, они со своими проблемами и без нашей помощи разберутся. О своих гражданах надо в первую очередь думать, а не тех, кто живёт на другом конце света. Ну у нас как всегда: поможем всем, а сами будем мужать.
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, fema, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире

Онищенко прокомментировал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США

21:58 20.10.2020 (обновлено: 22:16 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал в беседе с изданием "Взгляд" уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и демонстративным пренебрежением.
"Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная", — подчеркнул он.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 10:19
Минпромторг перечислил страны, куда отправили аппараты ИВЛ из России
Онищенко также отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно.
"Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство", — заключил врач.
Он также отметил, что это не первый случай, когда американская сторона пренебрегает этическими принципами.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 18:00
Депутат Госдумы назвал альтернативы утилизации российских ИВЛ в США
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее подтвердило появившуюся в издании BuzzFeed информацию об утилизации российских аппаратов ИВЛ. Сообщалось, что технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России о возможной связи аппаратов с возгораниями в больницах.
В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных ими аппаратов, отметив, что американские чиновники едва ли могли поступить так с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано во многих странах мира в условиях пандемии.
Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом в апреле текущего года. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и один миллион масок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияFEMAГосдума РФГеннадий ОнищенкоСШАВ мире
 
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