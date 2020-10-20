https://ria.ru/20201020/apparaty-1580737391.html
Онищенко прокомментировал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал в беседе с изданием "Взгляд" уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:58
2020-10-20T21:58
2020-10-20T22:16
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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fema
госдума рф
геннадий онищенко
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт</strong> <strong>— РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank">Геннадий Онищенко</a> назвал в беседе с изданием <a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Взгляд"</a> уничтожение российских аппаратов ИВЛ в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> неуважением и демонстративным пренебрежением."Это прежде всего политика, причем абсолютно примитивная", — подчеркнул он.Онищенко также отметил, что появившаяся в СМИ информация о технической несовместимости российских аппаратов и американских электрических сетей звучит неубедительно. По его мнению, предоставление каждому госпиталю специального адаптера для розетки было возможно."Приборы, аппаратура принудительного дыхания, которые мы им подарили, используются во всех наших лечебных учреждениях и уже спасли не одну сотню тысяч жизней. <…> Так что все это примитивное политиканство", — заключил врач.Он также отметил, что это не первый случай, когда американская сторона пренебрегает этическими принципами.Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) ранее подтвердило появившуюся в издании BuzzFeed <a href="https://ria.ru/20201020/ivl-1580633316.html" target="_blank">информацию</a> об утилизации российских аппаратов ИВЛ. Сообщалось, что технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении, а также опасений, связанных с сообщениями из России о возможной связи аппаратов с возгораниями в больницах.В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" <a href="https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html" target="_blank">заявили</a> агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных ими аппаратов, отметив, что американские чиновники едва ли могли поступить так с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано во многих странах мира в условиях пандемии.Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом в апреле текущего года. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов и один миллион масок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
https://ria.ru/20201020/utilizatsiya-1580704552.html
Sergey Ki
Дед Гена прав!
18
Noxfit Crin
Это тот самый случай, когда думать надо было о своих гражданах, а не отправлять аппараты ИВЛ в Америку или ещё куда. У нас полно больниц где оборудование донельзя устаревшее, либо оно вообще отсутствует. Вот о чём надо думать, а не об америках всяких. У них всё есть, они со своими проблемами и без нашей помощи разберутся. О своих гражданах надо в первую очередь думать, а не тех, кто живёт на другом конце света. Ну у нас как всегда: поможем всем, а сами будем мужать.
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15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, fema, госдума рф, геннадий онищенко, сша, в мире