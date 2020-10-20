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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/ivl-1580633316.html
СМИ: США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, не использовав их
Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 полученных от России аппаратов ИВЛ "Авента-М" в том числе из-за нескольких пожаров в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:29
2020-10-20T15:22
распространение нового коронавируса
авента-м (аппарат ивл)
россия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 полученных от России аппаратов ИВЛ "Авента-М" в том числе из-за нескольких пожаров в российских больницах, при том, что <u><a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/">Росздравнадзор</a></u> не установил прямой связи между нарушениями, выявленными в работе аппаратов и возгораниями. Об этом пишет <a href="https://www.buzzfeednews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Buzfeed</a>.За все это время их ни разу не использовали. Как пояснили изданию в агентстве, на то было несколько причин. Среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры), пожары в больницах, а также санкции, наложенные на компанию-производителя.В агентстве заверили, что аппараты ИВЛ были уничтожены по всем правилам утилизации опасных отходов и с соблюдением рекомендаций по охране окружающей среды. В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.Аппараты ИВЛ <a href="https://ria.ru/product_aventa-m-apparat-ivl" target="_blank">"Авента-М"</a> использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов.
https://ria.ru/20200722/1574717955.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
Тут они пригодились бы наверняка, но кругом политиканство: помогаем, предлагаем, идём на встречу... всё хотим кому-то понравиться, вместо того, чтобы жить своей жизнью.
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Мы американцам посылали ИВЛ? Так как же о нас ноги не вытирать.
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россия
сша
РИА Новости
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авента-м (аппарат ивл), россия, сша, в мире

СМИ: США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, не использовав их

13:29 20.10.2020 (обновлено: 15:22 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба постпреда РФ при ООН / Перейти в фотобанкСамолет из России с медицинским оборудованием для США прилетел в Нью-Йорк
Самолет из России с медицинским оборудованием для США прилетел в Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба постпреда РФ при ООН
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 полученных от России аппаратов ИВЛ "Авента-М" в том числе из-за нескольких пожаров в российских больницах, при том, что Росздравнадзор не установил прямой связи между нарушениями, выявленными в работе аппаратов и возгораниями. Об этом пишет Buzfeed.
За все это время их ни разу не использовали. Как пояснили изданию в агентстве, на то было несколько причин. Среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры), пожары в больницах, а также санкции, наложенные на компанию-производителя.
В агентстве заверили, что аппараты ИВЛ были уничтожены по всем правилам утилизации опасных отходов и с соблюдением рекомендаций по охране окружающей среды.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 14:29
Росздравнадзор назвал условие применения аппаратов ИВЛ "Авента-М"
В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.
Аппараты ИВЛ "Авента-М" использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 10:19
Минпромторг перечислил страны, куда отправили аппараты ИВЛ из России
 
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Распространение нового коронавирусаАвента-М (аппарат ИВЛ)РоссияСШАВ мире
 
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