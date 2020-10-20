https://ria.ru/20201020/ivl-1580633316.html

СМИ: США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ, не использовав их

Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 полученных от России аппаратов ИВЛ "Авента-М" в том числе из-за нескольких пожаров в... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:29

2020-10-20T13:29

2020-10-20T15:22

распространение нового коронавируса

авента-м (аппарат ивл)

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в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уничтожило 45 полученных от России аппаратов ИВЛ "Авента-М" в том числе из-за нескольких пожаров в российских больницах, при том, что <u><a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/">Росздравнадзор</a></u> не установил прямой связи между нарушениями, выявленными в работе аппаратов и возгораниями. Об этом пишет <a href="https://www.buzzfeednews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Buzfeed</a>.За все это время их ни разу не использовали. Как пояснили изданию в агентстве, на то было несколько причин. Среди них — разница в напряжении в электросетях России и США (для подключения аппаратов требовались специальные адаптеры), пожары в больницах, а также санкции, наложенные на компанию-производителя.В агентстве заверили, что аппараты ИВЛ были уничтожены по всем правилам утилизации опасных отходов и с соблюдением рекомендаций по охране окружающей среды. В апреле военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, очки, маски и дезинфицирующие средства.Аппараты ИВЛ <a href="https://ria.ru/product_aventa-m-apparat-ivl" target="_blank">"Авента-М"</a> использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов.

https://ria.ru/20200722/1574717955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html

Иван Чугайнов Тут они пригодились бы наверняка, но кругом политиканство: помогаем, предлагаем, идём на встречу... всё хотим кому-то понравиться, вместо того, чтобы жить своей жизнью. 440

Мила Юрьева Мы американцам посылали ИВЛ? Так как же о нас ноги не вытирать. 405

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авента-м (аппарат ивл), россия, сша, в мире