https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html

Производитель переданных США аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение

В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных им аппаратов... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T20:15

2020-10-20T20:15

2020-10-20T20:15

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.ru</a> , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких, которые передали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_BuzzFeed/" target="_blank" data-auto="true">BuzzFeed</a> сообщило, что подаренной технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении и сообщений, что она могла быть причиной возгораний. Информацию об утилизации 45 аппаратов ИВЛ подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). При этом собеседник РИА Новости не ответил на вопрос, что послужило причиной для такого решения."Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", — указывается в заявлении пресс-службы.В апреле Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для борьбыс пандемией COVID-19. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.По информации <a href="http://ria.ru/organization_FEMA/" target="_blank" data-auto="true">FEMA</a>, аппараты ни разу не были использованы, но оставались в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html

Роман Жарков Вот унижаются перед Штатами они, а стыдно мне. 316

Мила Юрьева Не за что не поверю, что до мозга костей бизнесмены. каковыми являются американцы что-то просто так выкинут. скорее всего, лечили больных за бешеные деньги бесплатными приборами. 160

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, fema, сша, в мире