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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/apparaty-1580725871.html
Производитель переданных США аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение
В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных им аппаратов... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T20:15
2020-10-20T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
fema
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству <a href="https://ura.news/" target="_blank">URA.ru</a> , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких, которые передали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее издание <a href="http://ria.ru/organization_BuzzFeed/" target="_blank" data-auto="true">BuzzFeed</a> сообщило, что подаренной технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении и сообщений, что она могла быть причиной возгораний. Информацию об утилизации 45 аппаратов ИВЛ подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). При этом собеседник РИА Новости не ответил на вопрос, что послужило причиной для такого решения."Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", — указывается в заявлении пресс-службы.В апреле Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для борьбыс пандемией COVID-19. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.По информации <a href="http://ria.ru/organization_FEMA/" target="_blank" data-auto="true">FEMA</a>, аппараты ни разу не были использованы, но оставались в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ivl-1580065990.html
Вот унижаются перед Штатами они, а стыдно мне.
316
Не за что не поверю, что до мозга костей бизнесмены. каковыми являются американцы что-то просто так выкинут. скорее всего, лечили больных за бешеные деньги бесплатными приборами.
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коронавирус covid-19, fema, сша, в мире

Производитель переданных США аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение

20:15 20.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" заявили агентству URA.ru , что не верят в сообщения об уничтожении произведенных им аппаратов искусственной вентиляции легких, которые передали США.
Ранее издание BuzzFeed сообщило, что подаренной технике не нашли применения из-за разницы в электрическом напряжении и сообщений, что она могла быть причиной возгораний. Информацию об утилизации 45 аппаратов ИВЛ подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). При этом собеседник РИА Новости не ответил на вопрос, что послужило причиной для такого решения.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 10:19
Минпромторг перечислил страны, куда отправили аппараты ИВЛ из России
"Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии", — указывается в заявлении пресс-службы.
В апреле Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для борьбыс пандемией COVID-19. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 миллион масок.
По информации FEMA, аппараты ни разу не были использованы, но оставались в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19FEMAСШАВ мире
 
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