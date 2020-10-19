https://ria.ru/20201019/pozhar-1580535542.html

В азербайджанском Тертере загорелся хлопковый завод после обстрелов

Сильный пожар разгорелся на территории хлопкового завода в селе Азад-Гарагоюнлу Тертерского района Азербайджана в результате артиллерийского обстрела со стороны РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:31

2020-10-19T18:31

2020-10-19T18:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ТЕРТЕР (Азербайджан), 19 окт – РИА Новости.</strong> Сильный пожар разгорелся на территории хлопкового завода в селе Азад-Гарагоюнлу Тертерского района <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана </a>в результате артиллерийского обстрела со стороны армянских ВС, город Тертер также обстреливается, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщает корреспондент, несколько крупных ангаров завода почти полностью сгорели.На данный момент огонь тушат несколько пожарных расчетов, в самой деревне сильное задымление. Журналистов попросили уехать из-за угрозы для жизни, так как до сих пор слышны звуки артобстрела.Сам город Тертер в данный момент также обстреливают.Генпрокуратура Азербайджана подтвердила пожар на хлопковом заводе и сообщила, что сотрудники в данный момент ведут следственные мероприятия и устанавливают, есть ли погибшие и раненые в результате артобстрела. По данным ГП, армянские ВС обстреливают Тертерский район ракетами и тяжелой артиллерией.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580451085.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире