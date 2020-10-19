https://ria.ru/20201019/nefteprovod-1580485412.html

Армения опровергла заявление Азербайджана об атаке на нефтепровод

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Азербайджана о том, что армянские военные нанесли ракетный удар по нефтепроводу РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:28

2020-10-19T14:28

2020-10-19T15:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

минобороны армении

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

новороссийск

баку

азербайджан

армения

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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> о том, что армянские военные нанесли ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск.В азербайджанской <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуре Азербайджана</a> заявили, что выпущенные со стороны Армении ракеты якобы упали в 250 метрах от нефтепровода.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли многочасовые переговоры с участием глав МИД Азербайджана и Армении. В результате стороны договорились прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших. Перемирие вступило в силу с 10 октября, но в тот же день Баку и Ереван снова стали обвинять друг друга в военных действиях.Новая договоренность предусматривала прекращение огня с полуночи 18 октября, но этой же ночью стороны опять обвинили друг друга в нарушениях. В частности, Степанян заявила, что азербайджанская армия ведет наступление на южном направлении линии соприкосновения — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

5

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

новороссийск

баку

азербайджан

армения

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Завалы и руины домов - последствия ночного обстрела в Степанакерте В ночь на 17 октября в Степанакерте вновь прошли обстрелы. Смотрите на видео последствия - разбор завалов и руины домов. 2020-10-19T14:28 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, новороссийск, баку, азербайджан, армения