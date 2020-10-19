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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/nefteprovod-1580485412.html
Армения опровергла заявление Азербайджана об атаке на нефтепровод
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Азербайджана о том, что армянские военные нанесли ракетный удар по нефтепроводу РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:28
2020-10-19T15:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
минобороны армении
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
новороссийск
баку
азербайджан
армения
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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Министерства обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла заявление <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> о том, что армянские военные нанесли ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск.В азербайджанской <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуре Азербайджана</a> заявили, что выпущенные со стороны Армении ракеты якобы упали в 250 метрах от нефтепровода.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Девятого октября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> прошли многочасовые переговоры с участием глав МИД Азербайджана и Армении. В результате стороны договорились прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших. Перемирие вступило в силу с 10 октября, но в тот же день Баку и Ереван снова стали обвинять друг друга в военных действиях.Новая договоренность предусматривала прекращение огня с полуночи 18 октября, но этой же ночью стороны опять обвинили друг друга в нарушениях. В частности, Степанян заявила, что азербайджанская армия ведет наступление на южном направлении линии соприкосновения — на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html
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россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
новороссийск
баку
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армения
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россия, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, новороссийск, баку, азербайджан, армения

Армения опровергла заявление Азербайджана об атаке на нефтепровод

14:28 19.10.2020 (обновлено: 15:10 19.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Азербайджана о том, что армянские военные нанесли ракетный удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск.
В азербайджанской Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что выпущенные со стороны Армении ракеты якобы упали в 250 метрах от нефтепровода.
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"Распространенное прокуратурой Азербайджана сообщение о том, что якобы Армения взяла на прицел нефтепровод Баку — Новороссийск, абсолютно лживое, а ложь даже не нуждается в комментарии", — написала Степанян в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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Новая договоренность предусматривала прекращение огня с полуночи 18 октября, но этой же ночью стороны опять обвинили друг друга в нарушениях. В частности, Степанян заявила, что азербайджанская армия ведет наступление на южном направлении линии соприкосновения — на границе с Ираном.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияМинобороны АрменииНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаНовороссийскБакуАзербайджанАрмения
 
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