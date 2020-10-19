https://ria.ru/20201019/lvy-1580139707.html

В ЮАР сняли на видео, как целый прайд львов охотится на зебру

В национальном парке Крюгера – старейшем в ЮАР — сняли на видео охоту львов на зебру, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:25

2020-10-19T00:25

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юар

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>В национальном парке Крюгера – старейшем в ЮАР — сняли на видео охоту львов на зебру, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VX_VkMaR8aU" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.На кадрах видно, как львы загоняют молодую зебру в засаду, набрасываются вместе и сбивают ее с ног. Парнокопытное не смогло противостоять шестерым хищникам.Комментаторы в соцсети отметили, что зебра – слишком заметное животное в саванне, а целый прайд львов, прятавшихся в высокой траве, было невозможно увидеть. Это видео показывает, как взаимодействуют хищники для достижения общей цели.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

юар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, львы, туризм, новости - туризм, юар