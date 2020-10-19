https://ria.ru/20201019/kredit-1580403454.html

Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения

За последний год объем задолженности населения России по кредитам вырос на 13%, при этом наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:09

2020-10-19T00:09

2020-10-19T09:18

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> За последний год объем задолженности населения <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> по кредитам вырос на 13%, при этом наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы, а для Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем для Ингушетии, свидетельствуют <a href="https://ria.ru/20201019/zakreditovannost-1580402205.html" target="_blank">результаты исследования</a> РИА Новости*.Пандемия COVID-19 внесла изменения практически во все сферы жизни, и российский рынок банковского кредитования населения не стал исключением. Пока действовали ограничительные меры, мобильность населения была ограничена, а экономические новости не способствовали оптимизму потребителей. В итоге в апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.Долговая нагрузкаОднако после смягчения режима самоизоляции, снижения ставок по кредитам и на фоне поддержки секторов розничного кредитования жители страны с новой силой начали увеличивать долги перед банками. В августе был установлен исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физических лиц (+362 миллиарда рублей). Таким образом, рынок потребительского кредитования снова ожил.Как отмечают эксперты, коронакризис сказался и на зарплате: в частности, в апреле ее прирост оказался вторым худшим результатом в современной истории России (+2,7%), уступив лишь ноябрю 2015 года (+2,5%). Для сравнения: в среднем прирост зарплаты в последние 10 лет был на уровне 9,3%. Таким образом, на фоне увеличивающейся задолженности перед банками, замедления роста зарплат и снижения реальных доходов населения наблюдается дальнейший рост долговой нагрузки граждан.На 1 сентября объем задолженности по кредитам равнялся 19,1 триллиона рублей, то есть за год он вырос на 13,4% (2,23 триллиона рублей). По оценкам РИА Новости, суммарный долг, приходящийся на одного экономически активного жителя страны, за год в среднем увеличился на 31 тысячу рублей — до 227 тысяч.Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к годовой зарплате, растет довольно быстро — до 49,1% в текущем рейтинге против 47,1% в прошлом году и 44,9% в 2018-м.Как считали рейтингДля оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Он свидетельствует, что ситуация с долговой нагрузкой в разных регионах неоднородна: отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 10,3 до 86,2%.Уровень закредитованности рассчитывался РИА Рейтинг как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — из статистики Росстата.Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние за 12 месяцев (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020-го), а задолженность по банковским кредитам бралась на 1 сентября 2020-го. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.ЛидерыЛидеры рейтинга — регионы с минимальной закредитованностью — сосредоточены в основном на юге России. Первое место, как и прежде, занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 10,3%.Низкая закредитованность в этом регионе, по мнению аналитиков РИА Новости, может быть связана с относительно слабой развитостью банковских сервисов и, как следствие, невысокой доступностью кредитов.В первую пятерку вошли также Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. В этих регионах уровень закредитованности не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России. Такой показатель можно объяснить теми же причинами, что и у лидера.Отдельно обращает на себя внимание ситуация в Крыму: в отсутствие крупных банков местные финансовые организации пока не могут удовлетворить весь спрос на кредиты. Однако, как и ожидали аналитики РИА Рейтинг, рост долговой нагрузки в Республике Крым и Севастополе достаточно значительный: так, Севастополь переместился за год с третьего на пятое место, а в следующем году Республика Крым, скорее всего, будет четвертой (сейчас она вторая).Первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, которая занимает в рейтинге шестое место (28,3%). На седьмой строчке расположилась Москва, где показатель закредитованности находится на уровне 29,6%. Еще у четырех регионов он не превышает 40%.Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. Калмыкия занимает в рейтинге последнее место с большим отрывом: индикатор долговой нагрузки здесь составляет 87%, тогда как у Тувы — 76%, у Курганской области — 73%.Самая высокая задолженность – на севереКак показало исследование, в среднестатистическом регионе России задолженность на душу экономически активного населения составляет 230 тысяч рублей. Для 47 регионов наиболее распространенным диапазоном оказались 200-300 тысяч рублей, для 17 — от 100 до 200 тысяч, в 16 регионах долговая нагрузка составила свыше 300 тысяч, и только в пяти она была менее 100 тысяч рублей.Лидирует по этому показателю Ямало-Ненецкий автономный округ — 537 тысяч рублей на одного человека. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ — 487, 423 и 389 тысяч рублей соответственно.Замыкает пятерку Тюменская область (369 тысяч рублей). Таким образом, все лидеры здесь — северные регионы, что объясняется относительно высокими зарплатами.В первую десятку попали также Магаданская, Московская и Сахалинская области, Санкт-Петербург и Чукотка. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался от 368 до 335 тысяч рублей. Москва занимает 15-е место с объемом задолженности в 302 тысячи рублей.Самый низкий долг населения отмечается в Ингушетии — порядка 31 тысячи рублей на одного экономически активного жителя. Это в 17 раз меньше, чем на Ямале. Второе и третье места у Чечни и Дагестана (55 и 57 тысяч рублей соответственно).Задолженность выросла вездеСогласно оценкам РИА Новости, медианный прирост задолженности составил 29 тысяч рублей (в 2019 году – 32 тысячи) — то есть ее рост несколько замедлился, хотя однако по-прежнему наблюдался во всех во всех 85 регионах.Наибольший прирост задолженности на одного жителя отмечен в ЯНАО — 73 тысячи рублей. Вторым с довольно ощутимым отставанием от лидера идет Сахалин (+54 тысячи).В десятку по абсолютному объему прироста кредитов попали также Чукотка (+52,8 тысячи рублей), ХМАО (+49,1 тысячи), Магаданская область (+47,6 тысячи), Якутия (+44 тысячи), Тува (+42,4 тысячи), Санкт-Петербург (+42,3 тысячи), Приморье (+41,6 тысячи) и Северная Осетия (+41,3 тысячи).При этом эксперты отмечают два момента. Во-первых, на фоне кризиса Центробанк снижал ставку рефинансирования, а правительство запустило несколько программ льготного кредитования. Это заметно снизило ставки на рынке, и сейчас население берет больше дешевых кредитов, что порой даже снижает нагрузку на семейный бюджет по их обслуживанию.Во-вторых, в последние месяцы сильно активизировался рынок ипотеки — во многом из-за льготных программ. Если в 2018-2019 годах большие объемы кредитования были беззалоговыми и зачастую рискованными для заемщиков, то сейчас значительная доля новых кредитов выступает скорее в роли долгосрочного накопления в виде недвижимости, что таит в себе намного меньшие риски.Таким образом, рост закредитованности в масштабах России сейчас не вызывает сильных опасений у аналитиков, однако отдельные регионы могут в большей степени испытывать трудности из-за высокой долговой нагрузки жителей, особенно в части беззалоговых кредитов.Эксперты ожидают, что в 2021 году темпы ипотечного кредитования останутся высокими, а розничное кредитование в целом по-прежнему будет опережать динамику зарплат. По оценкам РИА Новости, прирост кредитования физических лиц будет на уровне 12-15%, а отношение задолженности и зарплаты по итогам года может увеличиться еще на четыре-шесть процентных пунктов. <em><sub>* Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.</sub></em>

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Яна Городецкая Банки не должны зарабатывать на гражданах и вгонять их в долги.Они обязаны инвестировать в человеческий капитал в домохозяйства помогать бизнесу в трудную минуту.А реально что происходит? У бизнеса банк отнимает активы и тут же их перепродает,загоняют граждан в долги под космические процентные ставки (привет Сбер) какое то мракобесие происходит,а вы это все решили обосновать,что типа так и надо.Доходы граждан (будет вам известно) падают в России уже шестой год! И недавно Силуанов и Ко объявили что и дальше до 2023 года,доходы будут падать.Сделают граждан вообще нищими,знаете как уже граждане говорят? В России,работающий нищий! Вам это вообще чего нибудь говорит? 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика