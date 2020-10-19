https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580467471.html
Вирусолог заявил об управляемом темпе распространения COVID-19 в России
Темп распространения коронавируса в РФ пока что управляемый, есть серьезная надежда на стабилизацию ситуации естественным образом, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:03
2020-10-19T13:03
2020-10-19T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Темп распространения коронавируса в РФ пока что управляемый, есть серьезная надежда на стабилизацию ситуации естественным образом, сообщил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее в оперштабе сообщили, что число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 982 до 1 415 316. Наибольшее количество инфицированных выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 5376, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 686, Подмосковье – 466.Текущие ограничения, как уточнил специалист, направлены на приведение скорости распространения инфекции в соответствии с возможностями системы здравоохранения."Естественно, если у нас большая часть людей ходит на работу, пользуется общественным транспортом, если не все соблюдают масочный режим, то у нас распространение вируса вполне ожидаемо продолжается. Другое дело, что темп этого распространения пока что вполне управляемый, остается серьезная надежда на то, что ситуация естественным образом стабилизируется в ближайшее время", - отметил Лукашев. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/koronavirus-1578907546.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество