Саркисян призвал ЕС и НАТО надавить на Турцию из-за Карабаха
16:03 19.10.2020 (обновлено: 16:44 19.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Южном Кавказе.
"Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на Турцию. Прежде всего они должны решить, что именно приемлемо, потому что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, существующий для защиты от врага", - сказал президент, его слова приводит официальный сайт главы Армении.
Саркисян считает, что вмешательство Турции в карабахский конфликт на стороне Баку изменит геополитику Южного Кавказа, превратив Азербайджан в турецкий плацдарм на пути к более обширному региону и влиянию Анкары на трубопроводную сеть. Президент предупредил, что находящиеся в Азербайджане сирийские террористы могут стать фактором долгосрочной региональной нестабильности. "Они создадут там еще одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, Армении и Ирану", - отметил Саркисян.
"Складывается впечатление, что Эрдоган повсюду вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми", - заявил президент.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с Ираном.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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