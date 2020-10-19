https://ria.ru/20201019/karabakh-1580504799.html

Саркисян призвал ЕС и НАТО надавить на Турцию из-за Карабаха

Президент Армении Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Южном Кавказе. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T16:03

2020-10-19T16:03

2020-10-19T16:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армен саркисян

нагорно-карабахская республика

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Президент Армении <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> оказать давление на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Южном Кавказе."Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцию</a>. Прежде всего они должны решить, что именно приемлемо, потому что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, существующий для защиты от врага", - сказал президент, его слова приводит официальный <a href="https://www.president.am/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайт </a>главы Армении.Саркисян считает, что вмешательство Турции в карабахский конфликт на стороне Баку изменит геополитику Южного Кавказа, превратив <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> в турецкий плацдарм на пути к более обширному региону и влиянию Анкары на трубопроводную сеть. Президент предупредил, что находящиеся в Азербайджане сирийские террористы могут стать фактором долгосрочной региональной нестабильности. "Они создадут там еще одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении </a>и Ирану", - отметил Саркисян."Складывается впечатление, что Эрдоган повсюду вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми", - заявил президент.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Ранее Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе - на границе с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578489851.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Геннадий Solo Причем тут Армения Евросоюз, Запад очень рад что война идет на границе с Россией и ждет когда Турция и Россия начнут воевать. А Армения просто оказалась в нужном месте. У них с Украиной и Белоруссией не получилось. 249

Мила Юрьева Не мыть Эрдогану свои сапоги в Капийском море. пусть даже и не рыпается. Понимаю, обидно, что Путин вышел в Средиземное море через сирийский Тартус, а Эрдогану не суждено купаться в Каспии. 158

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нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире