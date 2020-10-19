https://ria.ru/20201019/karabakh-1580418865.html

В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье

Представитель минобороны Армении Аргун Ованнисян сообщил, что Азербайджан в воскресенье пытался организовать танковую атаку на юге Карабаха, однако был отброшен РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:18

2020-10-19T09:18

2020-10-19T09:18

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578213261_0:33:1488:870_1400x0_80_0_0_3bac5b888b2bc52098c210d6847fe3c3.jpg

<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a> Аргун Ованнисян сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> в воскресенье пытался организовать танковую атаку на юге Карабаха, однако был отброшен "на несколько километров"."Восемнадцатого октября вооруженные силы Азербайджана нанесли танковый удар в южном направлении, используя семь танков, в том числе один Т-90, и пять бронетранспортеров. Противник стремился быстрой атакой огнем и психологическим давлением на личный состав обеспечить прорыв на ключевом участке границы... Атака была сорвана, противник отброшен на несколько километров", - сообщил Ованнисян, его цитирует информационный центр "<a href="https://artsakhinfo.am/hy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Арцах</a>".Ранее <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Тем не менее уже в ночь на воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, а утром в воскресенье пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила, что азербайджанская сторона предприняла наступление на южном направлении линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> - на границе с Ираном.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580411886.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

2

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире