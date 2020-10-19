https://ria.ru/20201019/blokada-1580481899.html
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве блокадницы
Следователи в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жительницы блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:08
2020-10-19T14:08
2020-10-19T14:08
ленинград
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жительницы блокадного <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграда</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным СК, в ночь на 6 октября мужчина во время ссоры с соседкой 1937 года рождения задушил ее, после чего скрылся.Добавляется, что ему предъявлено обвинение, он арестован. Свою вину мужчина полностью признал.
https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия