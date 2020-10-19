https://ria.ru/20201019/blokada-1580481899.html

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве блокадницы

Следователи в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жительницы блокадного Ленинграда, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:08

2020-10-19T14:08

2020-10-19T14:08

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жительницы блокадного <a href="http://ria.ru/organization_Leningrad_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">Ленинграда</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.По данным СК, в ночь на 6 октября мужчина во время ссоры с соседкой 1937 года рождения задушил ее, после чего скрылся.Добавляется, что ему предъявлено обвинение, он арестован. Свою вину мужчина полностью признал.

https://ria.ru/20201019/sidelka-1580432177.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинград, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия