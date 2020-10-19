https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html

Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию

Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T03:15

2020-10-19T03:15

2020-10-19T03:17

россия

ситуация на украине

дмитрий кулеба

роман бессмертный

александр лукашенко

белоруссия

республика крым

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Экс-посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске <a href="http://ria.ru/person_Roman_Bessmertnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бессмертный</a> заявил в эфире телеканала "<a href="https://prm.ua/ru/" target="_blank">Прямой</a>", что Украина может "вернуть" <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a> через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. "Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.По словам Бессмертного, он "настаивает" на том, что победить в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии"."Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне", – добавил бывший дипломат.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Белоруссии.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после инаугурации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".Как заявлял пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".

https://ria.ru/20201018/imperiya-1580333210.html

https://ria.ru/20191116/1561011282.html

Олег Из них глупости сыпятся как из рога изобилия )) Канабис вроде еще не разрешили официально )) 65

Владимир Лушников Налейте Ромке горилки уже!!! Похмелите пацана! 56

25

россия

белоруссия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, роман бессмертный, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, украина, в мире