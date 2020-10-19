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https://ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580409451.html
Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию
Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T03:15
2020-10-19T03:17
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
роман бессмертный
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Экс-посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске <a href="http://ria.ru/person_Roman_Bessmertnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бессмертный</a> заявил в эфире телеканала "<a href="https://prm.ua/ru/" target="_blank">Прямой</a>", что Украина может "вернуть" <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a> через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. "Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.По словам Бессмертного, он "настаивает" на том, что победить в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии"."Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне", – добавил бывший дипломат.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Белоруссии.<a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> после инаугурации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".Как заявлял пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".
https://ria.ru/20201018/imperiya-1580333210.html
https://ria.ru/20191116/1561011282.html
Из них глупости сыпятся как из рога изобилия )) Канабис вроде еще не разрешили официально ))
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Налейте Ромке горилки уже!!! Похмелите пацана!
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россия
белоруссия
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, роман бессмертный, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, украина, в мире

Украинский экс-посол предложил "вернуть" Крым через Белоруссию

03:15 19.10.2020 (обновлено: 03:17 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может "вернуть" Крым через Белоруссию.
"Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти полмиллиона украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше", - заявил экс-дипломат.
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Генерал заявил об "украинской империи" до Владивостока
По словам Бессмертного, он "настаивает" на том, что победить в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии".
"Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне", – добавил бывший дипломат.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявлял об "украинском происхождении" России и Белоруссии.
МИД Украины после инаугурации Александра Лукашенко, победившего на выборах в августе, отказался считать его легитимным президентом. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что Киев в официальном общении будет обращаться к Лукашенко по имени, без использования формулировок "нелегитимный" или "незаконно избранный президент".
Как заявлял пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Минск настроен на сохранение добрососедских отношений с Украиной, но последние высказывания представителей официального Киева привели к "острому дефициту доверия".
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РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаРоман БессмертныйАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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